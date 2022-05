López Obrador ya recibió la invitación para Cumbre de las Américas; mañana definirá su asistencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ayer recibió la invitación para participar en la Cumbre de las Américas que se realizará el próximo 6 de junio en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, y dijo que mañana definirá si asiste o envía al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, en su representación.

“Depende de que inviten a todos y el que no quiera ir, que no vaya, pero que no se excluya a nadie”, insistió en señalar el mandatario mexicano para definir su presencia en la reunión.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal anunció que mañana, durante su gira de trabajo que realizará en Sinaloa, determinará su postura definitiva sobre el caso de la Cumbre de las Américas.

No obstante, señaló que aún está valorando una serie de factores y explicó que ayer le llegó la invitación con fecha de la semana pasada.

“Ya me llegó la invitación y está fechada, como que está mal el correo, porque está fechada desde hace cinco días, pero me llegó ayer y voy a averiguar por qué tan tarde”, indicó AMLO.

Enseguida, los reporteros le pidieron una opinión acerca de la declaración del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien anunció que no asistirá a la Cumbre de las Américas porque ha recibido presiones del gobierno de Estados Unidos por la polémica desatada por la propuesta de que no se excluya a ningún gobierno, promovida por el mandatario mexicano.

En respuesta, el presidente López Obrador dijo: “lo único que puedo adelantarles es que tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de Cuba, y considero que el presidente Miguel Díaz-Canel es un hombre íntegro, una persona con principios y gente honesta”, sostuvo AMLO.