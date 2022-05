"Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-“La gente ya no quiere corrupción, cacicazgos, no quiere impunidad, no quiere injusticias, no quiere racismo, ni clasismo, ni discriminación, no quiere prepotencia, políticos fantoches, nada de eso quiere el pueblo, el pueblo se cansa de tanta pinche transa”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia mañanera, el mandatario comentó que no puede hablar mucho sobre temas que se están desarrollando en el contexto del proceso electoral que se vive en seis estados del país pero planteó que lo importante es tenerle confianza al pueblo.

Por ello, dijo que pasando los comicios del próximo domingo 5 de junio, abordará asuntos de interés público para continuar con el debate abierto y planteó que se debe buscar la participación ciudadana y la tranquilidad en las elecciones.

“Pienso que estamos en víspera de seis elecciones, no deja de haber nerviosismo y los partidos están en lo suyo y van a ha haber denuncias, lo que hay que buscar es que la gente participe y que las elecciones transcurran de manera pacífica, que se respete el voto, que no hay fraude electoral que las elecciones sean limpias y libres”, consideró el mandatario.

Al respecto, comentó que lo más importante de todo es que los ciudadanos definan a sus próximas autoridades.

“Siempre lo he dicho, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, la gente sabe muy bien. A lo mejor el pueblo no sabe lo que quiere pero tiene perfectamente claro lo que no quiere”, sentenció.

Enseguida, enumeró una serie de conceptos que dijo, son las cosas que no quiere la sociedad porque "la gente se casa de tanta pinche transa”, indicó.