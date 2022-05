AMLO asume responsabilidad de liberación de Ovidio "El Ratón" Guzmán" e informará del Culiacanazo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador asumió la responsabilidad de la liberación de Ovidio "El Ratón" Guzmán, hijo del narcotraficante preso en Estados Unidos, Joaquín El Chapo Guzmán en el episodio trágico conocido como El Culiacanazo registrado en octubre de 2019 y que paralizó a la capital del estado de Sinaloa.

Al final de la conferencia mañanera, realizada en una base militar de la ciudad de Culiacán, un reportero cuestionó al mandatario acerca de la falta de responsables del operativo fallido ocurrido hace casi tres años donde un grupo especial de las Fuerzas Armadas detuvo y posteriormente liberó al hijo menor del líder del cártel de Sinaloa.

En respuesta, el presidente López Obrador se comprometió a informar en una semana o 15 días, si hubo servidores públicos sancionados por El Culiacanazo y enseguida, asumió la responsabilidad plena de la liberación de Ovidio Guzmán porque él dio la orden, sostuvo.

Es una información que ya hemos dado, en el sentido de que se suspende el operativo y se suspendió porque no quisimos poner en riesgo la vida de mucha gente y yo di la instrucción de que se detuviera el operativo porque lo que más me importa es la vida”, expresó AMLO.

Previamente, el presidente Obrador se refirió al tema de la delincuencia que prevalece en el estado de Sinaloa, cuna del narcotráfico en México y de donde son originarios capos como Miguel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Amado Carrillo Fuentes, Juan José Esparragoza Moreno, Héctor Luis Palma Salazar, Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán Loera, entre otros.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo que el tema delictivo en Sinaloa, se está atendiendo desde las causas, es decir, procurando que los jóvenes tengan esperanzas de vida y un desarrollo pleno alejado de las drogas y el lujo superfluo.

“Que se les garantice el derecho al estudio y trabajo, que haya movilidad social, que puedan progresar, salir adelante con el estudio y trabajo, que puedan ascender en la escala social con trabajo y estudio sin caer en actos delictivos”, indicó.

Enseguida, comentó que muchas veces ha dicho que el ser humano no es malo por naturaleza, ningún ser humano nace siendo malo y son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar el camino de las conductas antisociales porque “no hay esperanza ni expectativa de salir de la pobreza”, aseguró AMLO.

Yo no quiero eso y algunos jóvenes razonan que prefieren vivir poco porque saben de los riesgos que corren pero vivir de manera distinta y por eso son tentados por el estilo de vida consumista y se han perdido valores”, refirió.

Por ello, aseguró que tiene confianza en su estrategia de abrazos y no balazos para revertir los efectos de la narcoviolencia en México y el estado de Sinaloa, así como la implementación de sus programas sociales para darle esperanza de otra vida a los jóvenes.

“Tenemos que buscar la reinserción, regeneración, el no considerarlos monstruos que ya no pueden ser recuperados, además todos tenemos derecho a la vida, pero lo mejor es imprimir valores y atender a los jóvenes, no dejarlos solos, que no tengan vacíos”, agregó el presidente Obrador.

Incluso, recordó que existe una campaña del gobierno de México donde se informa sobre el otro lado de la moneda en el caso del narcotráfico porque actualmente “se pinta un mundo idílico” en el tema de las drogas y la violencia.

En este caso, abordó la temática de las series sobre la industria del narcotráfico que se exhiben en plataformas digitales y medios de comunicación como el cine y la televisión.

“Estamos destruyendo los laboratorios del Fentanilo que a los seis meses aniquilan a los jóvenes y exhibiendo la mugre que utilizan para hacer las drogas como raticida y como se va a apagando la vida de los jóvenes”, dijo y agregó:

“Enfrentando o contrarrestando esa vida supuestamente de mucha felicidad y éxito, la felicidad es estar bien con uno mismo y el prójimo, no es lo material y los valores están en nuestras familias y tenemos que exaltarlos”, sentenció.