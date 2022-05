AMLO destaca la diferencia en el número de homicidios en Sinaloa y Guanajuato

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la cifra de homicidios dolosos en Sinaloa está por debajo de la media nacional, y señaló que la entidad más crítica es Guanajuato, donde se han registrado más de 10 mil asesinatos de diciembre de 2018 a la fecha.

Por ello, defendió su estrategia de seguridad y dijo que la política federal está funcionando en Sinaloa, porque se busca pacificar la entidad y el país sin usar solamente medidas coercitivas.

En la conferencia mañanera, el mandatario exhibió las cifras de homicidios dolosos que se han registrado en el país desde el comienzo de su administración para argumentar que su estrategia de “abrazos y no balazos” ha funcionado en estados como Sinaloa.

“Esto es Guanajuato, esta es una preocupación que tenemos. Cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa, desde que llegamos hasta finales de abril, 10 mil cuatro homicidios Guanajuato; Sinaloa, dos mil 200”, señaló para hacer la comparación entre ambas entidades donde existen grupos delictivos que disputan el territorio.

"Claro, poblacionalmente Guanajuato es el doble en población. Sinaloa tiene 3 millones de habitantes y Guanajuato 6 millones de pobladores, pero, de todas maneras, son cinco veces más la cantidad de asesinatos. Entonces, vamos a ubicar las cosas en su justa dimensión para no estigmatizar”, indicó López Obrador.

No obstante, comentó que esto no significa que la situación en Sinaloa se encuentre bien y que el gobierno no debe ocuparse.

“Claro que hay que preocuparnos en Sinaloa de garantizar todos los días la seguridad, es nuestro trabajo, y en todos lados, y lo vamos a seguir haciendo”, refirió el mandatario.