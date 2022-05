Alistan cuatro denuncias por replicar Estafa Maestra en gobierno de Cuitláhuac García

XALAPA, Ver. (apro).- El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz informó que investiga a cuatro Institutos Tecnológicos Superiores (ITS) y una universidad por replicar el esquema de la Estafa Maestra en 2019, ya con el gobierno morenista de Cuitláhuac García, e interpondrá cuatro nuevas denuncias.

En la edición 2373 de Proceso se publicó el reportaje “Vestigios de la Estafa Maestra: Fraude educativo a la veracruzana”, de AVC Noticias y CONNECTAS, el cual revela que, entre 2014 y 2019, al menos ocho institutos y una universidad politécnica firmaron 31 contratos vía adjudicación directa con 11 dependencias federales por más de 800 millones de pesos; sin embargo, ante la falta de capacidad técnica para ejecutarlos, se transfirieron al menos el 90% de los recursos a 30 empresas, algunas no localizables.

Al respecto, Delia González Cobos, auditora general, confirmó que además de la investigación en contra del Instituto Tecnológico de Perote, que en 2019 y 2020 recibió un contrato del Instituto de Administración y Bienes y Avalúos (Indaabin) por 92.4 millones de pesos, de los cuales transfirió 90.1 millones a una empresa no localizable, hay otros tres que repitieron el mismo esquema y están por presentarse cuatro nuevas denuncias.

“Eso no puede estar realizándose; ese tipo de contratos no deben realizarse porque no se está presentado el servicio, es un fraude lo que se está dando ahí”, advirtió.

La auditora justificó que en algunos casos imperó el desconocimiento de la responsabilidad que implicaba trabajar bajo ese esquema, “alguna vez un director de la universidad tecnológica me dijo: ‘yo llegué tarde, yo llegué, estuve meses y firmé como me dijeron que tenía que hacerlo’. El desconocimiento total y fueron más de 80 millones de pesos de los que se responsabilizó y por lo cual se presentaron las denuncias”.

-¿Cómo explica que el esquema pudiera repetirse en 2016, luego en 2017 y ahora en 2019? , se le cuestionó.

-El hecho de aparentemente recibir instrucciones de la autoridad federal, parece que todo está en orden, entiendo que si viene de la Federación y ofrece un convenio se piensa que el trámite va a ser legal, sin embargo, viendo la realidad y analizando cómo fue que se dio el trato, pues se advierte que corresponden exactamente al esquema de la Estafa Maestra y, por lo tanto, hay responsabilidad penal para quienes participaron y se involucraron.

-¿Habrá qué investigar a los funcionarios que todavía están en los ITS de Veracruz?

-Si están, serán los responsables; ya está el registro, ya se advirtió del resultado de la fiscalización, cómo fue que se operó; se está trabajando para presentar las denuncias en estos cuatro entes fiscalizables.

Recordó que el Orfis ha interpuesto entre 2017 y 2018, seis denuncias en contra de instituciones educativas de Veracruz por repetir este esquema.