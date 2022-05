AMLO advierte que resolverán la “lluvia de amparos” en contra del Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la “lluvia de amparos” en contra de la construcción del Tren Maya, se resolverá como lo hizo con el caso del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“Se resolvieron porque los inconformes no son los propietarios de las tierras y en este caso del Tren Maya, no son los campesinos, no son ejidatarios, no son pequeños propietarios; son seudoambientalistas, cada vez estoy más convencido de que son unos farsantes”, expresó.

En la conferencia mañanera, el mandatario dijo que en esta semana hablará a fondo de la contradicción de los opositores al Tren Maya, argumentando que “es increíble” la destrucción del medio ambiente, justo donde los activistas y personajes famosos se oponen al proyecto ferroviario en el sureste de México.

Nadamás que esa destrucción la están llevando a cabo empresas muy poderosas, acostumbradas a cooptar a todo el que se deja”, aseguró.

El presidente López Obrador insistió en señalar que la obra del Tren Maya continuará a pesar de la oposición de activistas porque, dijo, se trata de una obra importante para el desarrollo del sureste.

“Los neoliberales con saña y desde luego por corrupción acabaron con los ferrocarriles en el país, quizá por eso, deseo con toda mi alma que vamos a tener trenes de pasajeros en todo México como en Europa y otras partes”, advirtió.

Por ello, dijo que su gobierno seguirá enfrentando a “los grupos de intereses creados”, así como a sus voceros y “achichincles" para concretar el proyecto ferroviario.

“¿Ustedes creen que esto le importa a Claudio X. González y a estos seudoambientalistas? No les importan los campesinos, tampoco, les importa el medio ambiente, no”, sostuvo AMLO.

Dijo que a sus adversarios, que han interpuesto amparos para que no se construya el tramo 5 del Tren maya que conecta los destinos turísticos de Cancún, Playa del Carmen y Tulum, no les importa que se quede “inversión tirada”, que es dinero del pueblo.

“Ellos lo que quieren es que no hagamos nada, no me estoy chupando el dedo, entonces si no emito el decreto para otorgar permisos y agilizar las obras de construcción, pues nos paran por completo, eso es lo que ellos quieren”, aseguró el mandatario.

Incluso, retó a expertos, economistas y ambientalistas a que digan dónde hay más dinero en los mil 550 kilómetros que abarca el proyecto ferroviario del sureste de México y respondió que todo el conflicto se enfoca en 120 kilómetros del tramo 5 donde está la empresa estadunidense Vulcan Materials Company y el Grupo Xcaret realizando obras que destruyen el medio ambiente en la zona del mar Caribe del estado de Quintana Roo.