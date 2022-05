AMLO no considera graves las acusaciones contra el fiscal Gertz Manero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No estoy yo pensando en intervenir, en inmiscuirme en un asunto que tiene que ver con una institución independiente, solo que hubiese una cuestión grave, esto es lo que establece la ley”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante los señalamientos en contra del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

Consultado sobre conveniencia que el fiscal se mantenga en el cargo pese las acusaciones de usar la FGR con fines personales, el presidente se limitó a decir que “siempre hay diferencias e intereses" y que su obligación es garantizar la paz, la tranquilidad y la gobernabilidad que “existe en México”.

En la conferencia mañanera, el mandatario fue cuestionado sobre los escándalos que sigue envuelto el Fiscal, Alejandro Gertz, quien enfrenta imputaciones de la familia Castillo Cuevas que demandan la “destitución, juicio y encarcelamiento” del funcionario federal.

Así como una denuncia penal interpuesta por el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra en contra de Gertz Manero por tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y asociación delictuosa, y las acusaciones de la Fiscalía en contra de un articulista por difundir los videos de una conversación privada entre el funcionario federal con uno de sus colaboradores.

Al respecto, el presidente López Obrador respondió:

Al preguntarle si no consideraba grave las imputaciones en contra del titular de la FGR, el mandatario reviró:

“No, y hay que ver a todos porque la política no es maniquea, no es de buenos y malos, no es así”, señaló de forma tajante y cambió el tema.