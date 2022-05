Desde Washington, Ebrard elude pregunta sobre el colapso de la Línea 12

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En visita en Washington, a cerca de 4 mil kilómetros de la Ciudad de México, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón contestó con elusivas a una pregunta sobre el colapso de la Línea 12 del Metro, la obra emblemática de su administración capitalina, que según los peritajes oficiales se derrumbó hace justo un año como producto de una construcción deficiente.

“Hay que esperar que las autoridades determinen más allá de cualquier otra cosa, aunque quizás después haya manera de ahondar o presentar más elementos sobre eso”, reviró Ebrard al corresponsal de Reforma, quien le preguntaba si se sentía “tranquilo” de que “no exista ningún imputado ni ningún dictamen final”, a pesar de que fallecieron 26 personas en el accidente.

Ebrard protagonizó esta tarde una conferencia de prensa desde la embajada de México en Washington, para dar a conocer los resultados de sus reuniones con su homólogo estadunidense Antony Blinken –con el que habló sobre la próxima Cumbre de las Américas--, y con el titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, con quien abordó el tema migratorio.

Respecto a la Cumbre de las Américas, Ebrard reiteró a Blinken la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se inviten a representantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. “Fueron muy respetuosos, pero sabemos que tienen una posición diferente”, comentó Ebrard, en una forma política de decir que el gobierno de Estados Unidos no haría caso al llamado del presidente mexicano.

La administración de Joe Biden pronto desaparecerá la aplicación del Título 42, a través de la cual las autoridades estadunidenses retornan de inmediato a México a las personas que traten de cruzar su frontera, y temen que esto desencadene un aumento importante del flujo migratorio por México.

Ebrard indicó que Mayorkas le sometió una serie de propuestas para evitar que “se abuse de que desaparezca el Título 42”, pero no dio detalles porque “todavía no están aterrizadas” y “nosotros vamos a revisarlas”.

Sin embargo, a la pregunta de un periodista estadunidense, el canciller dio a entender que México continuará su política de contención migratoria, pues recalcó con firmeza que el país “no tiene libre tránsito para cualquier persona”.

“Nosotros lo que estamos haciendo en México es aplicar la ley que tenemos en nuestro país. Nuestro país no tiene libre tránsito para cualquier persona. Si tú llegas a México te tienes que registrar según la ley. Puedes pedir refugio, puedes pedir asilo, puedes ser trabajador temporal. Lo que no vamos a permitir es que se asuma con o sin el problema del Título 42 que México se convierta en un país donde pasa quién sea, y no tengamos su identidad”, dijo.

A la par de este discurso duro, Ebrard dijo que insistió ante Mayorkas sobre la necesidad de crear empleos en Centroamérica para frenar la migración, y le propuso que ambos países organicen una conferencia en Centroamérica para “presentar el número de empleos que podemos crear en los próximos meses, ya no tanto los montos de inversión sino cuántos empleos podemos crear unificando esfuerzos”.

De manera general, el canciller expresó que “estamos especialmente complacidos por la receptividad que ha habido para la conferencia en Centroamérica y por el tema de movilidad laboral”, en referencia a la propuesta de poner en marcha un programa de visas laborales para suplir las necesidades de trabajadores en Estados Unidos.



