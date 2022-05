Miles de alumnos marchan en Guanajuato al grito de “¡Ángel no huyó, la Guardia lo mató!”

GUANAJUATO, Gto., (apro).- Desde todas las divisiones y campus en el estado, alrededor de 8 mil alumnos de la Universidad de Guanajuato (UG) marcharon de forma pacífica, pero con enérgicos mensajes de condena, para hacer notar la ausencia de su compañero Ángel Yael Ignacio Rangel, quien murió por un disparo efectuado por un elemento de la Guardia Nacional el 27 de abril, en Irapuato.

“¡Ángel no huyó, la Guardia lo mató!”, “¡Guardia Nacional fuera del Copal!” y “¡Me quiero titular, me quiero titular, no quiero que le lleven el cuerpo a mi mamá!”, fueron algunos de los gritos que, a lo largo del recorrido desde el edificio central de la UG en la capital del estado, efectuó este impresionante contingente por el centro de la ciudad.

Recorrido de los estudiantes. Foto: Verónica Espinosa

Por un acuerdo de las autoridades universitarias, este martes se permitió la ausencia en las aulas de alumnos y profesores que decidieran viajar a la capital para formar parte de esta protesta, por lo que desde temprano arribaron varios camiones con grupos de diversos municipios.

Un grupo de alumnas se anticipó a la marcha y sobre las escalinatas del Edificio Central vertió un líquido rojo, a manera de sangre, mismo que instantes después fue lavado por empleados de la propia casa de estudios.

Al frente de la marcha, con una enorme manta blanca con las palabras “Justicia para Ángel”, caminaron los padres del joven muerto en una presunta ejecución extrajudicial, por la que hay un elemento de la Marina -asignado a la GN- detenido como presunto responsable, a disposición de un juez federal para determinar su situación legal.

Junto con los padres de Ángel Yael estuvo el rector de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, aunque en el recorrido grupos de estudiantes gritaron también consignas en su contra y lo acusaron de utilizar políticamente la muerte del alumno de la licenciatura en Agronomía en la División de Ciencias de la Vida, en el campus ubicado en Exhacienda del Copal, comunidad de Irapuato.

Con playeras blancas y letreros con todo tipo de mensajes en contra de la Guardia Nacional, la violencia en el estado y en el país y el temor de los jóvenes a ser víctimas de la inseguridad, los integrantes de la comunidad estudiantil hicieron el recorrido por las calles del centro, se concentraron en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas y volvieron a las escalinatas del Edificio Central.

Allí, escucharon a la madre de Ángel Yael agradecerles por la manifestación pacífica, pues “hay formas de pedir la justicia, la justicia no se pide con violencia”, y pasaron lista al alumno y a otros más que han muerto asesinados en los últimos años.

El rector Guerrero Agripino se retiró cuando un grupo de alumnas leyeron un pronunciamiento en el que exigieron a las autoridades buscar una alternativa “a la incesante militarización del Estado mexicano” y exigieron a las autoridades responsables de la investigación del homicidio de Ángel Yael que ésta quede a cargo de una fiscalía especial, pero también acusaron a las propias autoridades universitarias de encubrir “casos de injusticias” contra sus compañeros dentro de la UG, y deslindaron al rector de la respuesta estudiantil a esta marcha.