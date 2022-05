Reforma electoral no pretende desaparecer al INE; opositores votan en contra en automático: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “mentirosos” y “chuecos” a los legisladores del bloque opositor a su gobierno --PAN, PRI, PRD y MC-- porque anunciaron que van a votar en contra de la reforma constitucional en materia político electoral que envió el Ejecutivo al Congreso de la Unión, argumentando que el gobierno de México pretende desaparecer al Instituto nacional Electoral (INE).

Al respecto, dijo que es falso el discurso de desaparecer a los órganos electorales porque su iniciativa de reforma constitucional plantea reducir el número de 11 a siete consejeros y que los representantes tanto del INE como del Tribunal, sean electos por el pueblo y no sean cuotas de los partidos políticos.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal consideró que a sus adversarios políticos no solo “los aprietan” los representantes de compañías y gobiernos extranjeros, sino también se limitan a votar todo en contra de su gobierno en automático como “estrategia”.

Por ello, afirmó que los legisladores de la alianza Va por México “son muy chuecos” y “muy mentirosos”.

“Dicen yo no estoy a favor de la reforma porque ‘quieren desaparecer al INE’, pues no es cierto, nada más que en lugar de 11 consejeros ahora serán siete para que no haya tanto aparato y que en vez de ser impuestos por los partidos políticos en arreglos cupulares, que los elija el pueblo, que es el soberano, que es el que manda, eso es.