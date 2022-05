Sentencian a 18 integrantes de Los Zetas por secuestro de migrantes en San Fernando

CIUDAD VICTORIA, Tam., (apro).- Un total de 18 integrantes del Cártel de los Zetas fueron condenados con diversas sentencias por el secuestro y asesinato de migrantes en el municipio de San Fernando, dio a conocer hoy la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) obtuvo del Juzgado segundo de distrito de procesos penales federales de Tamaulipas, las condenas contra estas personas detenidas entre los meses de marzo, abril, mayo, junio y noviembre de 2011.

De acuerdo a la FGR los sentenciados secuestraban a extranjeros que se desplazaban en autobuses de pasajeros y los obligaban a trabajar en sus actividades criminales.

Si se negaban, eran ejecutados y enterrados en fosas clandestinas de San Fernando.

La fiscalía no aclaró si los crímenes corresponden al hecho conocido como masacre en San Fernando, ocurrido entre el 22 y 23 de agosto del 2010, en el Ejido el Huazichal, donde un grupo de zetas ejecutó a 72 centroamericanos, porque sus familiares no pagaron rescate o porque se negaron a integrarse a la agrupación delictiva.

Fue sentenciado a 58 años seis meses de prisión, Juan C. Comandante Cacharpa, por delincuencia organizada, portación de arma y cartuchos; Jovana S., a 57 años; Julio L., Sergio C., José O., Samuel M., Rolando C, Claudio L, Mauricio R, Santitos R, a 43 años seis meses de prisión.

Heber A, 42 años seis meses; Adela O y Júpiter A, 34 años de prisión; Erick Z, 28 años seis meses; Jonny T, 15 años; Javier M y Edgar M, 14 años un mes, 15 días de prisión; Julieta A, 13 años.