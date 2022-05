Calderón y yo "no somos iguales", él no atendió las causas de la violencia: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Tuve que decir que yo no era Felipe Calderón, porque no soy Felipe Calderón, él pactó con la delincuencia y tenía a Genaro García Luna de jefe de Seguridad Pública y él en vez de atender las causas que originan la violencia, declaró una guerra”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De esta forma, desestimó nuevamente el caso del retén instalado por sujetos armados en la sierra de Sinaloa donde fueron interrogados periodistas que cubrían la gira de trabajo oficial de este fin de semana.

“No somos lo mismo y él (Felipe Calderón), permitió que hubieran masacres, pero los muy cretinos conservadores piensan que es lo mismo y no. No somos iguales”, expresó en tono molesto.

En la conferencia mañanera, el mandatario retomó el caso del retén de sujetos armados que exhibió la ausencia de Estado en la sierra de Sinaloa, donde este fin de semana realizó una gira de trabajo en la región conocida como El Triángulo Dorado, zona productora de enervantes que abarca Sinaloa, Chihuahua y Durango, la cual es considerada como la cuna del narcotráfico en el país.

Al respecto, el titular del Ejecutivo federal arremetió contra los medios que difundieron la información de este hecho que atenta contra la libertad de tránsito.

“Un escándalo por un retén y era la nota principal, y difundir que hay acuerdos con la delincuencia, pues no”, expresó AMLO en la conferencia mañanera de este lunes 30 en Palacio Nacional.

“Tuve que decir que yo no era Felipe Calderón, porque no soy Felipe Calderón, él pactó con la delincuencia” y provocó una guerra, y “no somos lo mismo”, él no atendió las causas de la violencia, puntualizó.