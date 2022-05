Fox arremete contra AMLO por su postura sobre la Cumbre con estos calificativos

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El expresidente Vicente Fox arremetió en redes contra el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador, esta vez por su postura de condicionar su asistencia a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos no invita a todos los países del continente.

Este lunes, López Obrador dijo que “no hay prisa” para definir si asistirá o no a la Cumbre que se realizará el próximo lunes 6 de junio en la ciudad de Los Ángeles, California, argumentó que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, está ocupado y preocupado por la masacre de niños en el estado de Texas, y por esa razón no le ha enviado respuesta formal a su propuesta, y reiteró que de no ser considerada, enviará en su representación al canciller Marcelo Ebrard.

“Cumbre de las Américas: AMLO confirma asistencia de Ebrard si no se invita a todos los países. Mamón!! Imprescindible!! ‘Líder’ de los oscuros de los destructores!!”, escribió el guanajuatense en Twitter.

A lo largo del día, el expresidente ha posteado críticas al morenista relacionadas con noticias recientes, entre ellas el que un juez admitiera amparo contra la contratación de médicos cubanos y la suspensión definitiva contra las obras del Tramo 5 del Tren Maya.

REVÉS A AMLO, JUEZ ADMITE AMPARO CONTRA LA CONTRATACIÓN DE MÉDICOS CUBANOS



Tantas veces viola la Constitución que los "proyectos caen por su propio peso.

El "reyecito" no puede seguir haciendo pendejadas. — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) May 30, 2022