La violencia es sólo un factor por el que los médicos rechazan las plazas: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no sólo es la violencia el factor para que los médicos mexicanos decidan no aceptar plazas en zonas marginadas y puso como ejemplo el caso del estado de Yucatán, lugar considerado como el más seguro del país y donde no existen pediatras en los tres hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esa entidad del sureste.

Por ello, insistió en decir que, en los hechos, no existen médicos especialistas que requiere el país, porque sus antecesores se enfocaron en tratar de privatizar la educación con el propósito de no formar profesionales en el sector salud en universidades públicas.

“Luego, viene también, lo importante pero accesorio, se desata la violencia y hay regiones donde la gente corre peligro. Los profesionales y médicos, y aunque están las plazas, no quieren ir, que es una parte, la otra es que no hay médicos especialistas y la otra es que buscando el bienestar de sus familias, los profesionales quieren trabajar donde sus hijos tengan servicios, seguridad y escuelas”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario señaló que el déficit de médicos especialistas en México tiene dos causas: la intención de privatizar la educación pública y recusar a estudiantes aspirantes a la carrera de medicina, y la violencia que persiste en regiones del país.

“Hay dos cosas de fondo estructural que los conservadores no quisieran que se señale, es el hecho de que no invirtieron en educación pública porque querían privatizar la salud y la educación y que por esa falta de presupuesto y corrupción que imperó en el periodo neoliberal, porque sí había presupuesto pero se robaban hasta el dinero de las medicinas, el resultado es que no tenemos los médicos que necesitamos, ese es el saldo del régimen corrupto neoliberal, eso no les gusta que yo lo diga, pero se puede probar”, sostuvo AMLO.

Por ello, pidió al secretario de Salud, Jorge Alcocer, que fuera más claro sobre el déficit de médicos especialistas en México para que los ciudadanos tengan información y no se olviden de esas políticas “irresponsables que se impusieron”, como el rechazar a estudiantes de universidades públicas.

“Esa es parte de la filosofía del dogma neoliberal, es poner todo al mercado, que estudie el que tenga para pagar colegiatura, fueron dejando sin posibilidad de estudio a los jóvenes, rechazaban hasta 300 mil jóvenes al año, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, cuando el fondo era que no había espacio en universidades públicas y querían que aumentara la matrícula en escuelas privadas”, dijo y agregó:

“Llegó el momento que ese modelo tronó porque de dónde saca una familia pobre, de obreros y campesinos y de clase media para pagar colegiaturas elevadas para que sus hijos estudien en una universidad si tienen dos o tres hijos”, cuestionó el mandatario.

Luego, comentó que su generación pudo estudiar porque la educación era pública y señaló que en la UNAM pagaban 20 pesos de colegiatura y cuando presentaban examen de admisión, de 10 pasaban nueve y ahora solo un estudiante es admitido.

“Claro que nos quedamos sin médicos y sin especialistas, ese es el fondo del asunto”, sentenció el presidente López Obrador.

Incluso, dijo que los lugares más violentos han sido atendidos por su gobierno para tratar de revertir los efectos de la inseguridad, pero señaló que en estados seguros como Yucatán, simplemente no hay médicos especialistas.

“Yucatán y Campeche son de los estados más seguros, donde hay menos violencia en el país y en los tres hospitales del IMSS Bienestar de Yucatán, en ninguno había pediatra, entonces es una serie de factores”, indicó AMLO.