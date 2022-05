No hay prisa por resolver asistencia a Cumbre de las Américas: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “no hay prisa” para definir si asistirá o no, a la Cumbre de las Américas que se realizará el próximo lunes 6 de junio en la ciudad de Los Ángeles, California y argumentó que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden está ocupado y preocupado por la masacre de niños en el estado de Texas.

Incluso, comentó que le preocupa la polarización que existe ahora en Estados Unidos por el tema del control de las armas en aquel país.

“Es un asunto que debe de atenderse porque son posturas completamente opuestas, nuestro adversarios que hablan de que en México hay polarización, no, aquí nos abrazamos hasta con los opositores, aquí es otra cosa, allá (en Estados Unidos), sí me preocupa la polarización que existe por ejemplo en estos casos, una postura para que se regularice el control de las armas y el otro extremo que se arme a los maestros y a todo el personal de las escuelas, son posturas diametralmente opuestas”, indicó durante la conferencia matutina.

El mandatario señaló que el problema que se vive en Estados Unidos, debe ser la causa por la que no ha recibido una respuesta oficial a su planteamiento de no excluir a ningún gobierno de la Cumbre de las Américas

“Yo creo que por esta circunstancia el presidente Joe Biden no ha dado una respuesta pero hay tiempo y le tenemos confianza y vamos a esperar y ya está muy claro: si se invita a todos los países, yo voy a asistir a la cumbre; si no se invita a todos los países, va a asistir en representación del gobierno el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard”, indicó.

Al respecto, señaló que esa es su postura en esencia porque quiere cumplir con la Constitución y sobre todo “ser consecuentes”, aplicando el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos y que en la práctica se pueda hacer valer la soberanía de los países, es decir, no aceptar que nadie excluya a nadie.

“Yo creo que se va a tomar en cuenta nuestro planteamiento, repito el presidente Joe Biden es una persona de buenos sentimientos, de avanzada, sé también que esta sometido a fuertes presiones pero cuando hay que decidir entre eficacia política y principios debe uno siempre inclinarse por los principios porque si no ¿qué somos? Vamos a estar zigzagueando? Con machincuepas porque se van a enojar los conservadores y ¡hay nanita!”, advirtió..

Por ello, recomendó a su homólogo de Estados Unidos Joe Biden no dejarse influir en los conservadores de ese país y evitar hacer a un lado los principios e ideales, a pesar de que se avecinan elecciones.

“Se tienen que tener ideales y principios, no al pragmatismo ramplón, no a la sin razón de las minorías que quieren mantener hegemonía con dogmas ideológicos o de cualquier tipo y ¿por qué no se piensa en los pueblos y la gente? ¿Por qué los grupos de las élites políticas y económicas son los que van a seguir dominando?”, cuestionó el mandatario y arremetió contra la oligarquía estadounidense.