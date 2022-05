AMLO firma decreto para prohibir venta de vapeadores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para prohibir la distribución y venta de cigarrillos electrónicos conocidos como “vape” o “vapeadores” en México, debido a que son considerados como un dispositivo para inhalar nicotina que afecta la salud, y dirigido principalmente a niños y jóvenes.

Al respecto, el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell Ramírez recordó que el pasado jueves 19, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y la Secretaría de Gobernación emitieron una alerta máxima, porque hay evidencia de que los vapeadores contienen una sustancia tóxica denominada acetato de vitamina E, que penetra los pulmones, causa inflamación, microtrombosis y puede hacer perder la vida a las personas.

En la conferencia mañanera, el mandatario exhibió un vape color rosa y dijo que un dispositivo de ese tipo tiene un costo de 300 pesos, por lo que los consumidores gastan en promedio mil 200 pesos al mes en este producto.

Señaló que a pesar de que ya emitió un decreto para prohibir la introducción a México de los cigarros electrónicos, ahora el nuevo decreto se enfoca en impedir la distribución y venta directa a los consumidores.

“Independientemente del decreto que vamos a firmar para que no se permita la venta en México, es poner el tema sobre la mesa porque estoy seguro, me dejo de llamar Andrés Manuel, que la mayoría de las madres y padres no saben del daño que producen estos dispositivos; da hasta cierto prestigio y se piensa que no son dañinos para la salud”, dijo mostrando el cigarrillo electrónico que presentó en la mañanera.

También aclaró que la información publicada en los periódicos El Universal y Reforma, acerca de una iniciativa de ley para prohibir consumir tabaco en espacios abiertos como playas, estadios y parques, se trata de una propuesta del Poder Legislativo que “no tiene nada que ver” con una decisión del Ejecutivo federal.

“Lo más importante es la información para el análisis, para la reflexión, para el debate, eso es lo más importante, informar porque ni modo que se informe sobre esto en la televisión, en la radio y los periódicos”, señaló al hacer referencia al decreto para prohibir la venta de vapeadores en México.