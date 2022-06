“En ningún momento amenacé a nadie”, dice Manuel Velasco ante grabación de “Alito”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, acusó que su compadre, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, violó su confianza al grabarlo sin su consentimiento y acusó que la conversación fue desvirtuada.

En un mensaje publicado en redes sociales, el exgobernador de Chiapas reconoció la veracidad del audio que exhibió este martes “Alito” Moreno, en el que Velasco presuntamente habría fungido como mensajero del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, para supuestamente amenazar que se “irían con todo” en su contra si su partido no daba su respaldo a la reforma eléctrica.

Sin embargo, afirmó que en ese momento hablaba a título personal.

“He sostenido pláticas privadas con Alejandro Moreno desde hace más de 20 años, como esta llamada que él decidió grabar sin mi consentimiento, violando la confianza al hacerlo unilateralmente y donde yo hablé a título personal”, aseguró el senador del PVEM.

“Lamentablemente el contenido fue desvirtuado, ya que en ningún momento amenacé a nadie, al contrario, yo reflexioné y compartí mi opinión como en todas las conversaciones que ambos hemos tenido, siendo en todo momento respetuoso de sus decisiones”, añadió.

En el audio difundido por el también diputado del PRI, Velasco le dice que fue llamado por Adán Augusto López porque conoce de su cercanía con el dirigente priista para decirle que “si no jalabas, se iban a ir con todo”.

En el audio, el “güero Velasco” le recomienda al exgobernador de Campeche hablar con el secretario de Gobernación y decirle: “Recibí el recado del güero, no se me hace que sean las formas, mediante amenazas, yo siempre he dialogado y he estado abierto a dialogar, y sigo abierto a dialogar”.

Moreno afirmó que la conversación fue grabada el 8 de abril, previo a la discusión de la reforma eléctrica del Ejecutivo federal que terminó siendo desechada por el bloque opositor.

“Es una convicción personal, ya que en mi calidad de Senador de la República tengo diálogo todos los días para construir acuerdos con base en el respeto y el entendimiento”, escribió en un tercer mensaje Velasco.