Estados Unidos no ha invertido en Centroamérica, reprocha AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno de Estados Unidos no ha invertido en el sureste de México y Centroamérica para revertir los efectos negativos de la migración desordenada y el desplazamiento forzado de personas por falta de garantías para desarrollarse en un ambiente pleno.

Incluso, reprochó el hecho de que el Congreso de Estados Unidos aprobó de forma expedita un apoyo de 35 mil millones de dólares para financiar la guerra que mantiene Ucrania con Rusia en Europa.

“No, la verdad es que no han invertido. Desde el gobierno del presidente Trump se ofrecieron los cuatro mil millones y hasta ahora no han aprobado en el Congreso nada en cinco años”, dijo y agregó:

“Y entiendo las circunstancias y todo, pero en muy pocos días aprobaron 35 mil millones de dólares los legisladores para la compra de armas a Ucrania. No es reproche, no, ojalá se entienda. No es posible que en cinco años no se aprueben cuatro mil millones, te estoy hablando del Congreso de Estados Unidos, con todo respeto, y que en unos días aprueben 35 mil millones de dólares para la entrega y el envío de armas a Ucrania”, señaló AMLO.

Desmiente al embajador de EU

En la conferencia mañanera, el mandatario desestimó el anuncio del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien afirmó que el gobierno estadunidense realizó una inversión millonaria en el sur de México.

Al respecto, el presidente Obrador sostuvo que el gobierno de Estados Unidos tiene que invertir en el desarrollo de Centroamérica y contribuir para que la gente tenga posibilidades de trabajar honradamente en sus pueblos.

“Esa es la verdad y dicen: ‘Es que van a llegar no sé cuántas empresas a Centroamérica y que va a haber empleo de esa manera’. Pues sí, pero no han llegado, y constantemente los hermanos centroamericanos, por la desesperación, están saliendo”, reprochó el mandatario mexicano.

Incluso, criticó el financiamiento que el gobierno de Estados Unidos otorga a asociaciones civiles en México porque el dinero se concentra en los dueños de las organizaciones y sus trabajadores, y no llega nada a las poblaciones que lo requieren para desarrollarse.

“Tienen contratados a especialistas, puros expertos, y oficinas, y ahí se queda el dinero, en los aparatos, y a la gente no le llega nada, y lo más cuestionable es que el dinero que entregan a esas asociaciones tiene fines políticos, es decir, ‘te doy, pero vas a aplicar esta política’”, cuestionó López Obrador.

Enseguida, puso como ejemplo el caso de las organizaciones ambientalistas, algunas financiadas por el gobierno de Estados Unidos, y la asociación del empresario Claudio X. González, y consideró que “no hay manera de que dejen de entregarles dinero” en la embajada de Estados Unidos.

“Y Ken Salazar es una muy buena persona, yo lo respeto mucho, hay amistad, pero estas cosas nosotros nunca las vamos a permitir, porque es injerencismo. ¿Cómo un gobierno extranjero va a estar financiando a un grupo opositor a un gobierno nacional legal y legítimamente constituido? Eso es lo peor”, sentenció el mandatario mexicano.