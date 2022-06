La activista Cecilia Flores responde a AMLO y pide a Gutiérrez Müller que la ayude

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Cecilia Flores, la activista que busca a sus hijos desaparecidos, tiene protección, ella aclaró que dicha ayuda la tiene apenas desde ayer 30 de mayo.

“Déjeme contarle de primera mano sin intermediarios nuestra realidad señor presidente López Obrador. No somos adversarias ni malas personas. Yo solo soy una madre desesperada por encontrar a sus hijos. Ayúdeme, señora Beatriz Gutiérrez Müller sé que a usted la escucha”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Gracias a la reportera que mencionó mi caso en La Mañanera. Para que le digan al pdte @lopezobrador_ que estoy en Sinaloa, es a @rochamoya a quien debe referirse, no a @AlfonsoDurazo. La seguridad completa la tengo apenas ayer, y que @Alejandro Encinas @rosaicela no me han atendido”, acusó en redes sociales.

Aclaró que tras el asesinato de su amiga y compañera Aranza Ramos, el 15 de julio de 2021, en Guaymas, fue desplazada por amenazas junto a su familia y está bajo protección del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México de la Secretaría de Gobernación.

“Pero no contaba con protección para mi búsqueda”, señaló en otro tuit.

En otra publicación, acusó de mentiroso al director de Seguridad Pública de Guasave, Juan de Dios López Rubio.

“Yo misma dije antier que los elementos municipales de #Guasave el domingo pasado me alcanzaron, pero me abandonaron junto a mi hija Ceci, diciendo que mi seguridad le correspondía a Ahome. Fue la @GN_MEXICO_ quien vino a protegerme”, señaló.

Su hija Milagros Flores rectificó al presidente diciéndole en un tuit que su madre estaba en Sinaloa, no en Sonora y decidió irse no solo porque sí, sino que había recibido información sobre el paradero de uno de sus hermanos, desaparecido hace casi 7 años, “al cual ni usted ni el anterior gobierno han buscado, solamente nosotros como familia”.

El 28 de mayo, Ceci Flores, fundadora de la agrupación Madres Buscadoras de Sonora, escribió que su vida corría peligro y se tenía que ir del lugar.

“No puedo seguir buscando en este momento a mi hijo Alejandro. Siento un nudo de impotencia en mi garganta que no me deja hablar y se extiende por todo mi ser”, escribió.

¿Qué dijo López Obrador?

En la conferencia mañanera del 31 de mayo, el presidente al ser cuestionado por una reportera sobre el caso de Ceci Flores dijo que hoy habían tratado el tema, que lo había planteado en la mañana.

“Y toda su familia tiene protección, ella también, nada más que decidió por su iniciativa propia irse. De todas maneras, se le está cuidando donde está, en Sonora.

“Y se dio la instrucción también al gobernador Alfonso Durazo… Ofrezco disculpas porque dije: Se dio la instrucción. No, está mal dicho. Se hizo la recomendación al gobernador, porque él es un gobernante libre y soberano. Pero sí se le dio la instrucción a Rosa Icela y a Adán, y Alejandro Encinas, que han hablado con ella varias veces en general. Y se va a seguir hablando y se le va a seguir apoyando y protegiendo”, aseguró.

Al preguntarle que Ceci Flores está preocupada porque la protección no ha sido permanente, López Obrador lo admitió y resaltó que creía que son 11 miembros de su familia los que tienen protección.

“Todos están aquí, y la recomendación que ha hecho derechos humanos es que estén aquí, que no vayan a Sonora, y ella decidió ir a Sonora. De todas maneras, allá estamos pendientes cuidándola, y la vamos a seguir cuidando”, agregó.