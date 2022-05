El contexto general de la economía "es bueno": AMLO ante advertencias sobre estanflación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “El contexto general de la economía de México, es bueno y sobre todo porque el país es muy atractivo para la inversión”, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y rechazó que exista el fenómeno denominado “estanflación”, es decir, un estancamiento y contracción económico como lo establece una proyección de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

De acuerdo a la Cepal, en los primeros cuatro años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2019-2022) el Producto Interno Bruto (PIB), de México habrá acumulado un "decrecimiento" de -1.9 por ciento.

Al respecto, el mandatario dijo en la conferencia mañanera, que el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC), ayudará a revertir los efectos negativos de la inflación en el precio de los alimentos básicos pero esto no significa que el problema está resuelto.

“Es un acuerdo de buena voluntad y pensamos que va a ayudar, pero están muy claras las limitaciones. No es decir `ya con esto resolvemos el problema`, no. Es hacer algo, no quedarnos de brazos cruzados”, dijo.