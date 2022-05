LadyFGR: abren expediente a funcionaria por agredir y amenazar a un repartidor de agua

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Luego de la denuncia ciudadana difundida en redes sociales que involucra a una servidora pública de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República, por pegarle con su camioneta a un repartidor de agua, la FGR informó que inició un expediente de investigación por probables conductas irregulares.

“La #FGR a través de su Órgano Interno de Control vigila, corrige y, en su caso, sanciona las acciones que vayan en contra de los principios de la institución y que rigen el servicio público”, indicó en redes sociales respecto al caso de la funcionaria apodada #LadyFGR.

¿Qué hizo #LadyFGR?

Este miércoles, una mujer que vestía ropa con las siglas de la FGR le pegó con su camioneta a un repartidor de agua que iba en un triciclo y lo amenazó: “No me provoques, por favor. ¿Quieres que marque a los policías para que vengan? Con una llamada va a venir todo mi equipo”.

El joven le respondió que les marcara: “Tú me pegaste a mí. Yo soy un triciclo, no soy un carro. Me di la vuelta y te arrancaste”, explicó.

“No me obligues a traer a más gente. No me obligues, amigo. Mira, aquí más adelante está la agencia, con una llamada va a venir todo mi equipo. Por favor, amigo, no quiero un problema contigo”, reviró la conductora.

La mujer le preguntó si sabe cuánto cuesta su automóvil, a lo que el joven le respondió que 200 mil pesos, entonces, la señora le contestó: “¿Sabes cuánto cuesta mi facia? ¿Me vas a pagar mi golpe, amigo? Por favor, sé prudente”.

El muchacho le recordó que no necesitaba pagarle nada porque ella fue quien le aventó el automóvil y pidió a una señora si tenía cámara en sus departamentos para que le dejara ver las grabaciones sobre lo sucedido.

La mujer le dijo: “Lo que tengas que hacer, amigo”. Cuando el joven la graba enseñando que la camioneta Chevrolet no traía placas, la señora se dio a la fuga.

La señora culpó al joven y se negó a pagarle los daños, por lo que, en redes sociales, donde se viralizó el video, la apodaron #LadyFGR.

Usuarios en redes sociales se indignaron por el hecho y la llamaron también #LadyPrepotente.

En el video no se especifica dónde ni cuándo ocurrió el incidente.