Activistas de “Sélvame del Tren” acamparán en el Tramo 5, como hizo AMLO en Reforma

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Arturo Islas Allende, quien en su perfil de Twitter se presenta como “personalidad de los medios de comunicación” y miembro de la agrupación “Sélvame del Tren” anunció que, en un acto de resistencia, él y otros integrantes acamparán en el tramo 5 del Tren Maya.

“Que nos pase por encima”, retó, y aseguró que mil jóvenes se están organizando para realizar la protesta si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no respeta los amparos promovidos contra el tramo 5 del Tren Maya, publicó El Financiero Bloomberg.

Eso dijo durante el “EF Meet Point Virtual. Tren Maya, ¿se descarrilla el Tramo 5”, una plática transmitida en Youtube, promovida por El Financiero Bloomberg, en el que también participaron Javier Velázquez y Pedro Uc Be.

Ahí, el también actor urgió a López Obrador a escuchar lo que tienen que decir los activistas que se oponen al Tren Maya, ya que el presidente también fue un activista “al que se le respetó en su momento”.

Siguió: “Así como él dice: ‘el Tren va porque va’. ¡No! Ahí vienen los amparos, viene una lucha y ojalá no los viole, y si no, pues la resistencia. Acamparemos ahí y pues que nos pase por encima, como no le pasaron por encima en Reforma a él, seis meses que estuvo acampando”.

Pidió que respete las voces activistas, porque él fue un activista muchos años y se le respetó en este país, tanto que hoy es presidente. “Que predique con el ejemplo el señor”, señaló.

Según Islas Allende, Sélvame del Tren está dialogando con jóvenes universitarios, entre ellos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para participar en la protesta.

“Sí, estamos dispuestos a acampar en el tramo 5. Es difícil, las condiciones son complicadas, pero ya estamos en pláticas con universidades y jóvenes que no están de acuerdo con el tramo. Y universidades públicas, muchos chavos de la UNAM no están de acuerdo con el tramo 5, muchos, hablo de más de mil personas que ya están reunidas en las congregaciones que estamos haciendo”, advirtió.