AMLO advierte a huachicoleros: "los estamos fildeando"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Los estamos fildeando, los estamos fildeando”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador en referencia a los responsables del robo hidrocarburos en el estado de Puebla conocidos como huachicoleros y dijo que detrás de esta actividad criminal se encuentran “grandes empresas que se asumen como influyentes e impunes.

En el caso de Puebla nos informaba el gobernador, Miguel Barbosa Huerta que aquí hay más inclinación al robo de gas, que tiene que ver con grandes empresas, desde luego ilegales, influyentes, que piensan que van a actuar con impunidad”, dijo y agregó:

Están en un error porque en el gobierno que encabezo, y así es en Puebla, no hay impunidad, es cero impunidad. Ya no es el tiempo de antes, que autoridades municipales, autoridades estatales, autoridades federales, protegían a huachicoleros y a corruptos en general, eso ya no sucede. Y pueden estar utilizando nuevas prácticas”, advirtió.