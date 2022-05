Senadora de "un partido conservador" nos denunció por conflicto de interés con Daniel Chávez: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que una senadora del partido “conservador” - dijo sin mencionar el nombre-, lo denunció penalmente bajo el argumento de que existe un conflicto de interés en el caso del empresario dueño del consorcio hotelero Grupo Vidanta, Daniel Chávez Morán, quien se desempeña como asesor honorífico en el proyecto del Tren Maya que se construye en el sureste de México.

También, señaló que un diputado federal “también del partido conservador”, presentó otra denuncia en su contra para exigir que el titular del Ejecutivo federal justifique por qué llama “traidores a la patria” a los legisladores que votaron en contra de la reforma constitucional que pretendía legalizar la preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre compañías particulares, así como la iniciativa de reforma a la Ley Minera que declaró el litio como un bien de la nación con el propósito de evitar que empresas extranjeras explotan el mineral estratégico.

En la conferencia mañanera, realizada en la ciudad de Puebla, el mandatario utilizó estos dos ejemplos para justificar la actuación de los abogados que buscan litigar en tribunales todos los asuntos que abordan.

Al respecto, normalizó las denuncias ante autoridades ministeriales que han presentado sus detractores por diferencias de tipo ideológico o por las decisiones que ha tomado para gobernador desde diciembre de 2018.

“Me denunció, creo que alegando que hay conflicto de intereses porque nos está ayudando como asesor honorario Daniel Chávez, y una senadora de un partido conservador me denunció, es normal”, sostuvo AMLO sin fijar una postura sobre el tema.

Enseguida, mencionó otra denuncia penal interpuesta por un diputado federal del bloque opositor a su gobierno conformado por el PAN, PRI, PRD y MC.

“Es un diputado, creo, que yo justificara por qué hablaba yo de que eran traidores a la patria. Y ya la Consejera Jurídica María Estela Ríos González me estaba recomendando que no contestáramos nada, y le digo: No, no, no, sí quiero contestar, claro que voy a contestar, lo voy a fundar”, dijo.