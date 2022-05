Senador de Tlaxcala recibirá a “huevazos y jitomatazos” a quien vista como nazi

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Tras la polémica por la boda con temática nazi celebrada en Tlaxcala, el senador de Morena, José Antonio Cruz Álvarez Lima, afirmó que no ha visto a ningún neonazi en el estado, y advirtió que se recibirá a “huevazos y jitomatazos” a quien se atreva a visitar a la entidad con vestimentas alusivas al nazismo.

“Tlaxcala es un pueblo que conoce la historia de la humanidad y, por lo tanto, repudiamos a los nazis y a los neonazis. Yo no he visto a ningún neonazi en Tlaxcala, por cierto. Afortunadamente”, indicó en entrevista.

El 29 de abril pasado, Fernando y Josefina, originarios de Ecatepec, Estado de México, organizaron su boda con temática nazi y se casaron por la iglesia en una parroquia de Tlaxcala, en el 77 aniversario de la boda entre Adolfo Hitler y Eva Braun.

Ella iba vestida de blanco y él con un traje militar al estilo de la Waffen SS, el cuerpo de élite de las Schutzstaffel. Tras la boda, pasearon en la “carroza nupcial”, que fue un Volkswagen adornado con la bandera nazi y la esvástica, además con fotos de Hitler en la guantera. El automóvil fue pintado como camuflaje de colores café y verde, informó Milenio.

“A los jóvenes mexiquenses que fueron disfrazados… que el carnaval ya pasó hace unas semanas y la próxima vez que se disfracen fuera del carnaval de ejércitos criminales, los vamos a recibir a ‘huevazos y jitomatazos’”, afirmó el legislador.

Para el senador, esta boda se realizó “fuera de lugar”, pues se ubica en un contexto histórico donde las teorías racistas no tienen espacio.

“El disfraz que ellos están utilizando recuerda etapas que debe superar la humanidad. Estamos en otras épocas y estas teorías racistas están fuera de lugar. Yo me responsabilizo de mis declaraciones, que los que vayan a Tlaxcala disfrazados de soldados nazis los vamos a recibir a huevazos y jitomatazos”, reiteró.

Asimismo, pidió a la Iglesia católica que sancione al sacerdote que ofició la misa, quien también ha bautizado ahí a los hijos de Josefina y Fernando, y éste ha ido vestido de soldado nazi en un evento que calificó de “fantasmagórico y ridículo”.En su entrevista con Milenio, el novio, Fernando, aseguró que Hitler era vegetariano, sacó a su país de la pobreza extrema y le devolvió a su pueblo los territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial.

Al respecto, el senador Álvarez Lima dijo: “Son declaraciones de una persona ignorante y no me voy a ocupar de dislates de una persona que no es de Tlaxcala. Dicen que es de Ecatepec, pues que respondan en Ecatepec”, señaló.

Según confirmó Fernando, el 29 de abril de 2016, él y Josefina se casaron en el registro civil de Ecatepec, en donde viven. Y para su boda por el civil, Josefina le puso una esvástica a su vestido blanco y Fernando se puso el mismo uniforme de soldado nazi que usó en esta ocasión.

Además, contó que decidieron ponerles nombres alemanes a sus hijos. Uno se llama Reinhard, en honor al general Reinhard Heydrich, líder de la SS. Su hija se llama Hanna Gertrud por Hanna Reitsch, la piloto que, según el mito, rescató a Hitler del búnker donde estaba escondido, y por Gertrud Scholtz-Klink, quien fue presidenta de la Liga Nacional de Mujeres Nacionalsocialistas.

“La vez que bauticé a mis dos hijos también vine uniformado y no me dijo nada el sacerdote”, aseguró Fernando.