“¿Ustedes creen que iba huyendo?” Así relató "El Bronco", en una carta, cómo fue detenido

MONTERREY, NL (apro).- En una carta escrita de puño y letra tras su detención, el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón mencionó que al momento de ser arrestado iba a una reunión con amigos y no huía como, señala, el gobernador Samuel García difundió en sus redes.

En el texto de cuatro hojas del que Proceso tiene copia, con fecha de 15 de marzo, día que fue detenido y enviado al Penal de Apodaca 2, "El Bronco" relata los momentos de esa mañana en la que fue arrestado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones que, como señala, primero le enseñaron una orden de aprehensión en un teléfono celular y ya hasta después en papel.

De igual manera, insinúa que hubo un engaño para que sus escoltas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se detuvieran en el trayecto que hacía de Montemorelos a General Terán, a donde acudiría a una demostración botánica.

Los escoltas le notificaron que permanecerían detenidos ahí porque recibirían refuerzos y como a los 30 minutos se colocó delante de ellos una patrulla de la AEI recién llegada, de la que un agente le dijo que esperaran instrucciones, escribe Rodríguez Calderón en la carta.

“Posteriormente, como dentro de otros 15 minutos de espera, uno de ellos se acerca a mí y me dice que trae una orden de aprehensión contra mí. Yo me sorprendo, pensando que era una broma y le pido que me la enseñara, cosa que no hizo y así estuvimos hasta que, con mi insistencia, solo me muestra una en su teléfono celular y yo le exijo que me la muestre en físico y solo me responde que no podía hacerlo porque no la traía”, señala "El Bronco" en el texto ológrafo.