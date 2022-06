AMLO rechaza amenazas contra "Alito" para conseguir votos del PRI para la reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó haber amenazado al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, quien ayer dio a conocer un audio sobre una plática privada que sostuvo con el senador por el partido Verde, Manuel Velasco Coello.

Ayer, Alejandro Moreno lanzó un audio exhibiendo a su compadre, el Senador Manuel Velasco, como mensajero de una amenaza por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y ordenada por Andrés Manuel López Obrador, para votar a favor de la reforma eléctrica.

López Obrador también evadió opinar sobre los audios que difundió la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores San Román bajo el título de “clases de lavado de dinero”, en los que se escucha la supuesta voz del líder del tricolor, Alejandro Moreno y habla sobre la venta simulada de inmuebles y predios donde involucra a su esposa, Christelle Castañón Sandoval, su mamá y hasta empresarios de Quintana Roo a los que define como “hampones” en operaciones financieras para evadir al fisco.

No es cierto, yo no me meto en eso, nunca lo he hecho, es un asunto de principios, ideales y moral y tiene que ver con la polémica que existe actualmente, además, estamos en vísperas de la elecciones, pero yo no me meto en eso”, expresó el mandatario mexicano para rechazar las supuestas amenazas contra el dirigente del PRI, Alejandro Moreno.