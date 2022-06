Para su jubilación, las ganancias del libro de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los ingresos que obtuvo por la venta de su nuevo libro “A la mitad del camino” se van a reportar este año y los recursos que alcanzan los 3 millones de pesos serán administrados por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, para su retiro cuando concluya su administración en 2024.

“Entonces, yo ya me estoy preparando porque al día de hoy me quedan dos años cuatro meses, y tengo la convicción, la firme convicción de jubilarme. Y nada de retiro parcial y de aceptar invitaciones para ir a dar una conferencia o acompañar en un acto de carácter cultural, social, económico, no; la apertura de una campaña, una fiesta donde lleguen políticos, aunque la fiesta sea de mis hijos, nada, nada, nada”, dijo y agregó:

“Y pedirles a todos, hasta donde se pueda y yo cuidarme, que ya no aparezcan ni fotos, y cancelo mi teléfono y desaparezco. Porque uno no debe tener tanto apego, ni al dinero ni al poder. Ya cuando uno no domina la tentación del dinero y del poder, pienso yo, se pierde autenticidad”, indicó en la conferencia mañanera.

–¿No participaría en su partido?, le preguntó una reportera.

–“Nada, absolutamente”, respondió.

–¿Algún organismo internacional?

–“Nada, absolutamente nada, ni visitas con propósitos políticos, diplomáticos, ningún cargo. Pues por eso me tengo que apurar, a ver si se sigue vendiendo el libro para que me alcance. Además, que allá en Palenque (Chiapas), afortunadamente las cosas no son muy caras”, reviró AMLO.

Incluso, señaló que no está acostumbrado a realizar gastos superfluos y tampoco tiene “un tren de vida” que signifique erogar muchos ingresos.

“Voy a tener para lo indispensable, imagínense la bendición del Creador y de la naturaleza y de la ciencia el que tenga uno para lo básico, que no falten los alimentos, la ropa, el que se pueda seguir apoyando en su estudio a Jesús, porque los demás hijos ya son mayores y ellos tienen ya que buscar”, expresó.

El mandatario fue cuestionado sobre el porqué no había reportado los ingresos de su libro “A mitad del camino”, en su declaración patrimonial que dio a conocer hace unos días.

Al respecto, el presidente López Obrador admitió que estos ingresos no han sido reportados. Argumentó que hay un plazo para darlos a conocer públicamente y lo deberá hacer como lo marca la ley.

“El año pasado pues fueron pocos los ingresos que tuve, mi sueldo básicamente, mi sueldo, no está incluido lo del libro y algunas otras cosas, pero creo que tuve ingresos como por 1 millón 600 mil pesos, algo así, que eso es lo que se manifestó, el contador lo dio a conocer”, señaló AMLO.

El presidente afirmó que su nuevo libro, de editorial Planeta, es el que más se ha vendido, y soltó:

“No se enojen, también ofrezco disculpas, porque van a decir que hoy vine tirando aceite, de presumido”, comentó entre risas.

Explicó que su nuevo libro “A la mitad del camino” debe haber vendido a la fecha un promedio de 500 mil ejemplares, cifra que supera las 120 mil copias que vendió otra de sus obras: “La mafia nos robó la presidencia", de la editorial Grijalbo.

“Y por este libro hasta diciembre, según las cuentas, quitando impuestos, impuestos como de 1 millón 500 mil, me quedaban cerca de 3 millones”, sostuvo AMLO.

Cuando le preguntaron qué haría con las ganancias de su nuevo libro, AMLO respondió:

“Pues quien me lleva la contabilidad o, mejor dicho, quien administra mis ingresos es Beatriz (Gutiérrez), y yo lo que siempre he sostenido es que, si tiene uno para lo indispensable, con eso se le puede dar gracias a la vida”, refirió.

Por ello, planteó que estos ingresos serán para su retiro, argumentando que tendrá una pensión del ISSSTE, calculada en 25 o 30 mil pesos mensuales.

“Yo trabajé seis años como director del Instituto Nacional Indigenista y aporté al ISSSTE, y eso lo tengo reconocido; y luego trabajé cinco años en el Instituto Nacional del Consumidor, fui director de Organización Social; y luego fui jefe de Gobierno y también me hicieron el descuento, y ahora estoy también aportando. Entonces, voy a tener derecho a una pensión cuando me retire”, explicó el mandatario.

Además, reiteró que no tiene bienes materiales y sostuvo que a él no le importa el dinero. “No vivo para eso, no me importa lo material, aunque también respeto mucho al que tiene, no todo el que tiene es malvado, hay gente que ha hecho su patrimonio con trabajo, de conformidad con la ley y merece respeto”.