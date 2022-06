Alejandro Murat y Mauricio Vila podrían ser presidenciables para el 2024, destaca AMLO

OAXACA, Oax. (apro).- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa también tiene la posibilidad de participar como candidato del PRI a la presidencia de la república para el 2024, como ha sido su aspiración, manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador desde la mañanera.

Desde Santa María Huatulco, López Obrador dejó de manifiesto que “ya no debe de haber tapados. Es una practica antidemocrática, de la época del dedazo. Todos tenemos derechos a votar y ser votados. Y nada de que el que se mueve no sale en la foto”.

Me preguntaban que si el que esta de gobernador en Yucatán, Vila (Mauricio Vila Dosal), dije sí, como no, ustedes seguramente me quieren preguntar por Alejandro (Murat), que no haya tapados, todos tienen la posibilidad de participar”, abundó lo que arrancó las sonrisa del gobernador de Oaxaca, ahí presente.