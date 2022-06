AMLO asegura que utilizará el marco jurídico para enfrentar obstáculos que ponga Va por México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que utilizará el marco jurídico existente para enfrentar los obstáculos que ponga la alianza opositora Va por México, la cual anunció ayer una moratoria constitucional, y dijo que lo fundamental ya salió, como los programas sociales que tienen rango constitucional, el pago de impuestos y considerar como delito grave la corrupción.

"¿A quién perjudican? Al pueblo, y esa actuación retrógrada, pues les afecta a ellos también, política y electoralmente”, sostuvo el mandatario.

Incluso, dijo que el empresario Claudio X. González simpatiza con su gobierno y el partido Morena porque “es un buen promotor”, expresó entre risas.

En la conferencia mañanera, realizada en una base militar de Huatulco, Oaxaca, el mandatario sostuvo que si los problemas de México se resolvieran con las leyes actuales, simplemente "no habría problemas”.

“No hay ninguna ley que diga que está permitido robar, ninguna. ¿Conocen alguna ley que diga eso? No. Tiene que ver con el comportamiento, como decía el presidente Benito Juárez: 'con el recto proceder de la autoridad', y si bloquean las iniciativas de reforma, vamos a utilizar el marco jurídico que existe para seguir adelante, frente a todos los obstáculos”, sentenció.

Luego, dijo que lo fundamental para su gobierno ya fue aprobado a pesar de la oposición de los líderes del PAN, PRI y PRD, como elevar a rango constitucional la pensión para adultos mayores, así como las becas para estudiantes y niños con discapacidad, y el acceso a servicios de salud, que ahora son considerados como derechos humanos.

“Llegue quien llegue, esté quien esté, no van a poder quitar la pensión a los adultos mayores aunque les moleste mucho porque son muy conservadores y reaccionarios, ellos quisieran que no se les diera nada al adulto mayor, porque dicen que debe trabajar, como si el adulto mayor no hubiera trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia”, dijo y agregó:

“Siempre ponen de ejemplo otros países pero no copian lo bueno, es Estado de bienestar y se aplica en casi todos los países europeos, es tener seguridad desde que se nace hasta que se muere, de la cuna a la tumba, pero estos individualistas de malas entrañas, les molesta y ahora ¿cómo le van a hacer si ya está en la Constitución?”, cuestionó AMLO.

Incluso, afirmó que existe un artículo transitorio para evitar que los recursos destinados a los programas sociales disminuya, y por el contrario, deberán aumentar con la aprobación anual del presupuesto federal.

“Otra cosa que ya está y no van a poder cambiar, que es importante y les molesta mucho, porque se les puede testerear otras cosas pero no la bolsa, están prohibidas las condonaciones de impuestos, porque los de mero arriba no pagan impuestos, aunque parezca increíble”, recordó el mandatario.

Al respecto, señaló que existen empresas, como bancos, que no pagaban impuestos desde hace 50 años porque había un mecanismo de condonación de impuestos, es decir, “era legal y la culpa no era del todo del potentado”, reviró.

También, comentó que la corrupción es un delito grave y los responsables no tienen derecho a fianza.

“Es muy importante el seguir mejorando el sistema democrático, porque México es de los países más atrasados en materia democrática; somos de los primeros lugares en fraudes electorales pero estos (los opositores), no quieren cambiar, mostrando que no tienen vocación democrática”, reprochó el presidente López Obrador.

Luego, destacó el tema de la Guardia Nacional y dijo que sus adversarios no quieren que los 110 mil elementos pasen al Ejército porque quieren seguir con “los enjuagues entre autoridades y delincuencia”, y por eso se oponen, aseguró.