Consejo de AMLO a presidenciables: trabajen 16 horas y sólo usen tres para "pelar el diente"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los aspirantes a sucederlo en 2024 y que tengan un cargo en la administración pública a trabajar 16 horas y, de las ocho horas restantes, utilicen solo tres para “pelar el diente”, en referencia a hacer campaña.

“Lo que he dejado de manifiesto, y voy a seguir repitiendo, es que ya no hay ‘tapados’, ya no debe de haber ‘tapados’, esa es una práctica antidemocrática de la época del ‘dedazo’, ya entender que de acuerdo a la Constitución todos los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados, todos”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa desde Oaxaca.

“Y nada de que el que se mueve no sale en la foto. Claro, ya, como lo dije hace unos días, si alguien que tiene un trabajo en el gobierno, trabaja sus 16 horas y las ocho que les quedan, de esas ocho pueden utilizar tres para pelar el diente y cinco para descansar también”, añadió.

“Pero no se puede que, si tienen un cargo, apenas si ocho horas en la oficina y 16 para pelar el diente, no, no. Si es así, podrían tener hasta 24 horas para pelar el diente, pero ya no ser servidores públicos”, recalcó López Obrador.

Subrayó que si los aspirantes presidenciales tienen ahora una responsabilidad pública, lo primero es “cumplir con la gente”.

“Además, este es un consejo: si se dedican a hacer campaña y todavía tienen una responsabilidad, la gente los va a castigar porque el pueblo es mucha pieza, se da cuenta de todo, está muy avispada nuestra gente, es muy consciente y no se deja manipular”, sentenció.

Enseguida hizo referencia a los aspirantes del movimiento que encabeza y comenzó destacando la labor de su actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a quien consideró un funcionario “de primera”, señaló que ambos son paisanos de Tabasco y lo definió como “un extraordinario” servidor público que “le ayuda mucho” en el cargo que ostenta.

De la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que es una mujer “trabajadora, inteligente y honesta”.

Al referirse al canciller Marcelo Ebrard, dijo que lo está representando en la Cumbre de las Américas “muy bien y con mucha dignidad”, defendiendo la política exterior de México y sostuvo que es “un político profesional”.

Luego, señaló que la actual secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo es hija de uno de los políticos opositores más importantes en la historia de este país, Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, conocido como Maquío y destacó la tradición política de la funcionaria federal.

Incluso, refirió que también existen aspirantes de otros partidos como el gobernador panista de Yucatán, Mauricio Vila, y destapó al mandatario priista de Oaxaca, Alejandro Murat, presente en el evento, y hasta al empresario Claudio X. González.

“O sea, que no haya tapados, todos tienen esa posibilidad de participar”, refirió el presidente Obrador.

El mandatario destacó los gobiernos de usos y costumbres de Oaxaca

“¿Saben que la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo? Yo pongo de ejemplo a los gobiernos de usos y costumbres. Ustedes porque viven aquí y ya están acostumbrados a verlo, pero no hay en el mundo experiencias como las de Oaxaca en cuanto a tradiciones, a costumbres, a organización social, al tequio, el que la autoridad sea electa por la asamblea, que nadie ande ahí haciendo campaña, pelando el diente, sino que pueden estar en Nueva York, pueden estar en Los Ángeles o en Neza, o en cualquier lado y le toca dar el servicio, te toca y tienes que venir a dar el servicio, sí, sí”, señaló.