Nombran a Samuel García líder de gobernadores para la descarbonización

MONTERREY, N. L., (apro).- El gobernador Samuel García fue designado líder de la Coalición de Gobernadores para la Descarbonización, durante su asistencia a la Cumbre de Las Américas, efectuada hoy en Los Ángeles, California.

Al asumir la presidencia 2022 – 2024 de la Asociación Regions 20 (R20), que reúne a mandatarios estatales de todo el mundo para mejorar el medio ambiente, dijo que ya prepara la presentación de los avances que en el tema hace Nuevo León, en la Conferencia del Cambio Climático, organizado por naciones Unidas COP 27), que será efectuada en noviembre en Egipto.

“Me siento muy orgulloso de tomar este cargo y que de nuevo México pueda ser esa nación que a nivel mundial lucha por el cambio climático. Que además Nuevo León ponga el ejemplo y saque esta batalla que para nuestro país es muy importante”, dio a conocer en un comunicado difundido hoy.

En reunión con gobernadores en el marco de la cita ambiental efectuada en Los Ángeles, presentó las acciones que ha tomado la entidad que representa como la adquisición de 100 unidades eléctricas de transporte público y mil 600 unidades de bajas emisiones, con lo que podrá combatir el cambio climático la crisis del agua y las afectaciones al medio ambiente.

Ante gobernadores y alcaldes, García Sepúlveda dijo que a diferencia de otras regiones de América afectadas por la sequía, Nuevo León enfrenta un panorama “distinto” debido a que hay proyectos para remediar el problema de escasez de recursos como la construcción de la Presa Libertad y el Acueducto El Cuchillo II, así como pozos someros y profundos, y plantas tratadoras.

En la novena Cumbre de las Américas el mandatario de Movimiento Ciudadano se reunió con Ken Salazar, embajador de México en Estados Unidos para dar seguimiento a acuerdos realizados en diciembre en Nuevo León, entre los que se encuentra el desarrollo del paso binacional Colombia – Laredo, Texas.

Reportes de prensa señalan que Samuel García no pudo ingresar a la Cumbre de las Américas debido a que no había sido previamente acreditado, y porque no era presidente o representante de algún país.

Al mandatario nuevoleonés le fue negado el acceso en la entrada.