Quinta ola de covid-19 está en México: La UNAM explica el motivo y llama a "no confiarse"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Llegó la quinta ola de coronavirus al país y “no es porque hayamos hecho nada mal, sino que las variantes han impulsado las distintas olas de la pandemia”, aseguró Alejandro Macías, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En un artículo publicado en la Gaceta UNAM, el especialista señaló que, “en todo el mundo, cuando una subvariante escapa a la inmunidad, sustituye a las anteriores, y aunque es verdad que si se tienen precauciones como el distanciamiento social o el uso de cubrebocas puede haber un menor impacto, el fenómeno ocurrirá de cualquier forma”.

El especialista, quien fue zar contra la influenza AH1N1 durante la pandemia de 2009, añadió que “a México no habían entrado algunas subvariantes de ómicron, y esto es lo que está impulsando la quinta ola, particularmente las subvariantes BA12-1 y la BA4BA5, las cuales se han presentado, sobre todo, en personas que no se vacunaron.

“Hay que recordar que la vacunación no es para no enfermarse, sino básicamente para no tener enfermedad grave y no morir. Si bien el padecimiento le puede dar a cualquier persona, sobre todo a quienes tienen mucha movilidad y están en tumultos de personas sin cubrebocas, el riesgo de complicación se relaciona con las condiciones inherentes a ella y a las condiciones de vacunación o de no vacunación. Importante, seguirnos cuidando”, afirmó.

La quinta ola

El texto de la UNAM informó que la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud reportó ocho mil 24 nuevos casos de covid-19 en las últimas 24 horas, lo que representa un aumento de 203 por ciento respecto al promedio diario de la última semana.

En cuanto a los decesos, la misma dirección reportó 42 muertes en el último día, superando el promedio de 20 por día de la semana anterior, indicó.

El acumulado hasta el momento es de cinco millones 707 mil 427 contagios desde el primer caso en febrero de 2020, y 325 mil 42 muertes desde el primer deceso el 19 de marzo de 2020, señaló.

Los estados en los que hay más casos activos son Baja California Sur, Sinaloa, y Ciudad de México, seguidos de Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora, apuntó.

La Secretaría de Salud informó que se encuentra en 99 por ciento la disponibilidad hospitalaria del país para la atención de covid-19 grave, y que únicamente se encuentran ocupadas tres por ciento de las camas generales, por lo que el semáforo epidemiológico se encuentra en verde, estableció.

La pandemia aún no termina

La investigadora del Instituto de Biotecnología, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de El Colegio Nacional, Susana López Charretón, aconsejó a la población no confiarse porque la realidad es que gracias a las vacunas se ha logrado prevenir enfermedad severa y grave, que es la que te lleva al hospital.

“A pesar de que tuvimos una cuarta ola altísima en contagios, bajó muchísimo la ocupación hospitalaria y las defunciones. Sin embargo, no hay que confiarse, pues no quiere decir que no te toque la mala suerte. Que tengamos un uno por ciento de ocupación hospitalaria no quiere decir que no nos vaya a tocar. No nos debemos de confiar, es importante mantener el cuidado, y si lo hacemos durante este tiempo y el que ya se nos viene a partir de octubre de influenza, tendríamos muchísimo menos problemas de salud”, destacó.

La especialista en Virología apuntó que esta pandemia no se va a acabar como prender y apagar un switch de la luz, sino que será un proceso gradual, pues a pesar de que hay mucha gente vacunada lo que sabemos es que las vacunas previenen de enfermedad severa y muerte.

“Esto sí lo estamos viendo en las últimas olas: hay muchísimo menos personas hospitalizadas y todavía menos defunciones, pero se siguen contagiando. Lo que tenemos que seguir reforzando es que no vayamos a lugares cerrados, porque todavía hay gente que puede contagiarse y contagiar a los demás. Es necesario usar cubrebocas en todos los lugares públicos”, añadió.

Asimismo, señaló que, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Salud, en las últimas cinco semanas la mayor parte de los casos se encuentran en los grupos de 18 a 29 años, luego en el grupo de 30 a 39 años y finalmente en el de 40 a 49 años.

Para la especialista es importante resaltar que “el número de pruebas que se estaban haciendo en el país disminuyó porque ya no teníamos tantos enfermos. Quizá la realidad es que estos datos con los que contamos en este momento son de la población que está siendo más afectada y es a la que se le han hecho pruebas porque ha tenido síntomas. Es probable que los números sean un poco más altos, pero lo que es cierto es que si no se han mostrado es porque no han llegado ni siquiera a buscar consulta. Lo anterior quiere decir que la enfermedad que están padeciendo es más leve debido a la vacunación”, indicó.

Por eso, aconsejó que, ante cualquier síntoma gripal, estornudos, tos, escurrimiento nasal, fiebre y dolor de cabeza, etcétera, las personas se queden en casa.

“Si tuviéramos esa disciplina no tendríamos ningún tipo de enfermedades respiratorias tan frecuentes como tenemos. Si las personas que presentan estos síntomas no fueran a trabajar, podríamos controlar muy fácil esta infección. Esto lo puede hacer la gente que no tiene un trabajo tan rígido; sin embargo, hay personas que, si no van, las corren.

“Eso es indispensable hablarlo muy seriamente con los patrones, para que sean más sensibles a este tipo de ausencia. De no ser posible faltar, la indicación es que lleven cubrebocas, que no se acerquen a la gente, que sean conscientes de que son instrumentos de contagio”, agregó.

Según el informe técnico semanal de la Secretaría de Salud, hasta este momento se han aplicado 208 millones 765 mil 211 vacunas en México a 88 millones 207 mil cuatro personas. De éstas, 52 millones 77 mil 125 dosis son refuerzos para personas mayores de 18 años, para una cobertura de 66% de la población total.

Además, 81 millones de mexicanos de más de 18 años han recibido al menos una dosis, que representa 91 por ciento de la población de esa edad; en el grupo de edad de 12 a 17 años, siete millones 124 mil personas han recibido una dosis al menos, lo que representa 53 por ciento de ese grupo de población.