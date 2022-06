Silvio Rodríguez es “Huésped Distinguido”; Sheinbaum le entrega las llaves de la CDMX (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En vísperas del magno concierto gratuito de esta noche en el zócalo, espacio que recibirá previamente a la marcha del Comité 68 por la 51 conmemoración de “El Halconazo”, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum entregó las llaves de esta ciudad al trovador cubano Silvio Rodríguez como “Huésped Distinguido”.

Tras la entrega Sheinbaum expresó:

Gracias Silvio por estar aquí, aunque en realidad tú siempre estás aquí, en nuestras vidas, en nuestras certezas, en nuestras convicciones, en nuestros amores, en los sueños y en las realizaciones siempre, en la lucha por un presente y un futuro feliz, solidario y transformador.

"Estar con todas y todos, es el privilegio que se construyen los artistas de tu talla, el privilegio de acompañar a millones al mismo tiempo, lo has hecho durante décadas en esta ciudad".

En respuesta Rodríguez expresó:

“Esas palabras que yo canto me cuestan mucho trabajo generalmente, la mayoría de las veces, otras me salen como si me las estuvieran soplando, con esto digo que no tengo una facilidad de palabras como pudiera parecer por los a veces por los larguísimos textos que escribo para cantar.

Muy agradecido, muy agradecido de corazón, que esta ciudad, que esta señora que representa a la ciudad me haga este regalo, que como bien dice se siente de tanto que he visitado, compartido con tantos compañeros y en tantas situaciones y circunstancias diferentes, no como siempre esperanzadores como las que parecen alumbrar hoy ¡Viva México!”.

Tras presentarse el pasado 6 de junio en el Auditorio Nacional, en un concierto en donde Rodríguez dedicó a Andrés Manuel López Obrador el tema “El Necio”, tal y como lo hiciera en su momento a Fidel Castro, rindiera tributo al cantautor habanero Vicente Feliú (1947-2021) y se manifestara en contra del machismo y abuso contra las mujeres; el compositor brindará un concierto gratuito en el zócalo capitalino esta noche, a las 20 horas.

Horario que se retrasó una hora después de que el compositor accediera a modificarlo, ello después de que el Comité 68 exigiera al gobierno federal y de la Ciudad de México remover el recital o “cualquier actividad o medida que obstaculice la entrada a la marcha” conmemorativa por los 51 años del genocidio a estudiantes denominado “El Halconazo”.

La marcha partirá esta tarde a las 16 horas del Casco de Santo Tomás rumbo a la Plaza de la Constitución hacia las 18 horas, y “donde se iniciará el mitin, en el cual diferentes sectores sociales y populares tomarán la palabra para hacer eco de sus demandas y agravios”.

Hasta el cierre de esta nota, el zócalo capitalino ya tenía una fila de personas que esperaban desde la mañana para ser los primeros en ocupar los espacios para ver a Silvio en primera línea, con guitarras, sombrillas y bancos desplegables en mano.