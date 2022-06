"Pintaremos de guinda el país": Mario Delgado

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx). -Este fin de semana el Estado de México, sobre todo su capital Toluca, se pintó de guinda y lo que fue el epicentro del grupo más fuerte del PRI, ahora fue tomado por Morena que desde el Teatro Morelos lanzó un triunfo anticipado mostrando su brazo fuerte con los principales aspirantes a la elección presidencial del 2024 y a gobernador por la entidad en los comicios del año entrante.

Muchas veces los priistas abarrotaron la capital mexiquense con miles de simpatizantes vestidos de rojo exhibiendo su poder. Pero ahora, este fin de semana lo hizo Morena con sus seguidores vestidos de guinda arropando a las “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López para la presidencia; y para la gubernatura Delfina Gómez, Horacio Duarte e Higinio Muñoz.

Morena mostró su músculo político en uno de los últimos reductos de poder del priismo, el Estado de México, que el próximo año tendrá una elección para gobernador.

Ahí, en ese territorio donde el PRI no ha perdido en 70 años, Morena mostró quienes son sus “corcholatas” para arrebatarle el estado con la secretaria de Educación, Delfina Gómez; Horacio Duarte el administrador de aduanas; y el senador líder del grupo Texcoco, Higinio Martínez.

Mientras que los del PRI ya tienen una lista de aspirantes con Alejandra del Moral, Ana Lilia Alcantar y Ernesto Nemer Álvarez.

Sábado y domingo Morena invadió el espacio histórico del PRI para enseñar la fuerza que ha logrado en una década: 22 estados, la mayoría en el Congreso de a Unión y la Presidencia de la República.

Y para adelantar la fuerza político electoral que espera aplicar para la elección del 2023 en Estado de México y Coahuila, con la idea de darle la estocada final al PRI; y en 2024 con la elección presidencial.

El partido del presidente López Obrador mostró su fuerza en suelo mexiquense. Pero también la lucha y la división que existe en el partido.

El sábado en Texcoco el senador Higinio Muñoz realizó su segundo acto proselitista y ante miles de simpatizantes de una buena parte de los municipios mexiquenses se adelantó a la voluntad presidencial y se destapo para ser candidato de Morena al gobierno mexiquense. Mientras que el domingo temprano, hizo lo mismo el administrador de Aduanas, Horacio Duarte en el municipio de Malinalco.

Pero en la explanada del Teatro Morelos de Toluca, con el membrete de “Unidad y Movilización” fue donde Morena presumió a sus “corcholatas” , a sus presidenciables, que en la pasarela escucharon sus nombres coreados por sus simpatizantes con la sorpresa de que al pasar Marcelo Ebrard y mientras tomaba el micrófono los coros de “presidente, presidente, presidente” fueron mas sonoros que los recibidos por Adán Augusto y Claudia Sheinbaum

Las “corcholatas” presidenciables, evolución de los “tapados” del priismo, tuvieron sus turnos para lucirse ante los suyos que no dejaban de aplaudir y corear sus nombres.

La jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum habló de unidad, presumió los logros del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y auguró la caída del PRI el año que viene. “En el 23, Estado de México se une a la cuarta transformación de la vida pública de México. Es un estado maravilloso, pero a sus gobernantes se les olvidó por qué estaban en el poder”, aseguró.

Marcelo Ebrard, destacó su participación en la Cumbre de las Américas y aseguró sentirse orgulloso representar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El canciller dijo que para ganar Morena necesita ir en unidad y no dejar espacio para las divisiones.“Tenemos la razón, por eso vamos a vencer, si perseveramos, si no nos dividimos, si no nos confundimos, vamos a vencer en Coahuila, Estado de México y en 2024”.

En tanto, Adán Augusto, titular de Gobernación, agradeció el apoyo de la militancia y afirmó que es el tiempo de la unidad y la transformación.“Ni antes ni después, los tiempos del señor son perfectos, todo llega a su tiempo; ahora es el tiempo de la transformación del país, y eso será posible si vamos todos juntos, es lo que Andrés Manuel López Obrador nos ha enseñado, seguir por el mismo camino”.

El jefe de Morena, Mario Delgado, auguró lo que el presidente López Obrador quiere en el futuro próximo: “pintaremos de guinda todo el país”.