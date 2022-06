Excluido, Monreal opina que mitin de Morena en Toluca es un acto anticipado de campaña

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego del mitin de Morena en Toluca al que no asistió, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, opinó que se trató de un acto anticipado de campaña y reveló que no fue invitado al desayuno denominado “de la unidad”, previo al acto proselitista.

En conferencia de prensa, Monreal dijo que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, lo convocó como a todas y todos los integrantes de la bancada al mitin en el Estado de México, pero no asistió porque tenía en agenda asistir a la conmemoración del “Día del Zacatecano” con su hermano, David Monreal, gobernador de Zacatecas.

“Para mí no es adecuada la utilización de recursos públicos, para las promociones personalizadas de manera anticipada”, opinó.

“Nunca fui invitado a este ‘desayuno de la unidad’, donde estaban gobernadores, el propio líder de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados y los aspirantes; a esa no fui invitado, lo digo con toda seriedad”, reveló.

El líder morenista en la Cámara Alta dijo que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es muy clara sobre lo que son los actos anticipados de campaña y están prohibidos para garantizar el principio de equidad en la contienda.

“Yo vi ayer camiones, espectaculares, letreros, playeras; todo un operativo que nadie puede negar que sean actos anticipados de campaña, pero en todo caso yo no califico eso. En el caso de que hay una denuncia lo califica el INE y luego el Tribunal. Yo no”, dijo el legislador.

Al ser cuestionado sobre si denunciaría estos actos anticipados de campaña al verse afectado por la inequidad, Monreal dijo que no lo hará porque quiere llevar la fiesta en paz con sus compañeros del movimiento.

“Me vería muy mal denunciar a un compañero por estas infracciones. Yo no lo voy a hacer, como no estoy haciendo actos previos”, afirmó el zacatecano.

Sobre si Adán Augusto López, secretario de gobernación, puede hacer proselitismo durante sus descansos, Monreal explicó que hay jurisprudencia al respecto y que no basta con que “pidas permiso, o pidas que se te exente el pago del día, o que te descuentes”.

“No. La función no tiene descanso. Todos son días en los que no te puedes quitar la camiseta por la noche y ponértela en la mañana. Eso no se puede. Esa es la naturaleza jurídica de la definición de servidor público”, comentó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que los funcionarios no deben distraerse con campañas anticipadas porque distraer la función pública “en momentos tan delicados para el país no sólo es un despropósito sino es delicado para cumplir con lo que ofrecimos en el 2018 y en años anteriores”.

A la pregunta de por qué fue excluido del mitin en el Estado de México, dijo que eso se le tiene que preguntar a quiénes lo excluyeron.

También reiteró sobre los riesgos de división interna ante los destapes anticipados y opinó que desde “el poder se pueden construir artificialmente candidaturas, pero serán endebles, caprichosas”, y que en su caso no aspira a que se le promueva o se le apadrine, pero sí que se fijen reglas claras para poder contender en equidad.

“No voy a declinar, voy a luchar y voy a estar en las boletas, cuando la ley lo permita. No voy a sucumbir y tampoco voy a aceptar estas exclusiones que lastiman a la militancia y a quienes aspiramos a un proceso equitativo, con reglas claras y piso parejo”, adelantó.