Piden ayuda a Mariana Rodríguez para encontrar a Mayela Álvarez, desaparecida de CIESAS

MONTERREY, N. L. (apro).- La hija de Mayela Álvarez, trabajadora del CIESAS desaparecida hace 22 meses, pidió ayuda a Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amar a Nuevo León, para que interceda por ella ante la Fiscalía estatal, que ha sido omisa en labores de búsqueda.

En una carta que entregó hoy en Palacio de Gobierno, Maya Hernández recuerda que el 11 de agosto del 2020 su madre desapareció al salir de su casa, en San Nicolás y desde entonces nadie la ha vuelto a ver.

“Ahora acudo a usted, Mariana, le pido que sea sorora conmigo, una hija que busca a su madre desaparecida. Solicito una audiencia con usted, con el fin de que esto apoye la búsqueda de mi madre y la investigación de su desaparición”, dice el texto que entregó hoy al secretario de Mariana Rodríguez, Arturo Arumburu.

Señala que el mes pasado entregó a su marido, el gobernador Samuel García, un escrito para pedirle que la recibiera, con el propósito de pedirle que impulse la búsqueda, aunque el mandatario se abstuvo de responderle y también les “falló”.

“Hace un mes a las afueras del Palacio de Gobierno del Estado denuncié que la Fiscalía nos falló a mi hermano y a mí. Denuncié que la Fiscalía no ha entrevistado a la última persona con la que estuvo mi madre el 11 de agosto del 2020, a pesar de que esta persona no está desaparecida. Denuncié que la Fiscalía no nos ha brindado una fecha para reunirnos y conocer avances de la investigación. Denuncié que la Fiscalía no nos ha entregado copia de la carpeta”, dice Maya.

En la carta, reprocha a la Fiscalía por no haber cumplido con sus exigencias, sin entrevistar a la persona que mencionan, sin proporcionarle fecha para reunirse y sin enterarla de sus actuaciones, desde febrero de este año.

Señala Maya que la Fiscalía que conduce el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero también ignoró a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), que le ha pedido un informe por escrito sobre sus actuaciones en este caso.

“La Fiscalía ha sido omisa y muda: no responde a nadie que le pide avances sobre la desaparición de mi madre. Parece que no hay autoridad que pueda obtener de la Fiscalía que rinda cuentas de sus actuaciones. Yo, Maya Hernández, exijo que se cumpla mi derecho a que la Fiscalía dé cuentas de sus acciones”, dice la hija de Mayela.

En un comunicado oficial que publica Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), junto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el organismo ciudadano Alternativas Pacíficas, se recuerda que Mariana Rodríguez marchó el 8 de marzo, en el día de las mujeres para manifestar su repudio a la violencia contra ellas, por lo que le reiteran que interceda para que se active la búsqueda de Mayela.