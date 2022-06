Sandra Cuevas impugnará su destitución y dice que seguirá trabajando

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras confirmar que ya recibió la notificación del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) que la inhabilita y destituye por un año, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, adelantó que impugnará la decisión y dijo que solo una enfermedad o la muerte la podrán separar del cargo que ganó hace un año.

“Yo voy a seguir trabajando. A mí lo único que me va a quitar de trabajar, y Dios no lo quiera, es o una enfermedad grave o que me quiten la vida”, dijo en conferencia.

La aliancista detalló que recurrirá a los medios legales en el lapso de 15 días para manifestar el rechazo a la decisión de la autoridad de destituirla. “¡A ver si pueden!”, dijo.

En tanto, acusó que este nuevo proceso es “un tema político” y no jurídico con la intención de “un grupo de políticos” que la quiere fuera de la alcaldía, pero aseguró: “nunca me verán lamerle los zapatos a nadie”.

Y siguió: “Vine aquí a gobernar y a servirle a la gente y voy a seguir trabajando. Vamos a combatir jurídicamente este tercer round… una sola persona está poniendo en jaque al gobierno guinda”.

Según Cuevas Nieves, su único “delito” fue cerrar el Deportivo Guelatao durante 41 días para proteger a sus usuarios de instalaciones inseguras detectadas desde 2017. Detalló que como alcaldesa tiene esa atribución de salvaguardar la vida de los habitantes de la Cuauhtémoc.

Por ello, añadió que no entendía las razones para que la autoridad considerara que se excedió en sus funciones. Y reviró al decir que volvería a cerrar las instalaciones, pues en su administración no quiere que se caiga nada ni que haya personas muertas, en referencia a la tragedia de la Línea 12 del Metro que dejó 26 personas sin vida y más de 100 lesionadas.