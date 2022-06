Si no van a legislar, pidan licencia y ya no cobren, exige AMLO a bancadas de Va por México

AMLO. Pide a legisladores no cobrar si no van a trabajar. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a los legisladores del bloque opositor denominado alianza Va por México que pidan licencia y no cobre como diputados federales y senadores, luego de que anunciaron que no van a aprobar ninguna iniciativa de ley que envíe el Poder Ejecutivo.

“Ahora que dicen que no van a aprobar ninguna iniciativa constitucional, imagínense ¿qué legisladores? ¿A quién perjudican? Al pueblo. Entonces que ya no vayan, si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados federales y senadores, que no cobren y pidan licencia”, expresó.

En la conferencia mañanera, el mandatario justificó el exhorto a los legisladores de oposición argumentando que están declarando que no van a aprobar nada de lo que el gobierno de México proponga al Legislativo.

Incluso, recordó que el Ejecutivo federal tiene la facultad de presentar iniciativas de reformas.