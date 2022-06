Tras evento de "corcholatas", AMLO pide invitar a Monreal y a Clouthier rumbo a elección de 2024

2024. El mandatario aseguró que ya no existe el "dedazo". Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro). –El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se va a manifestar a favor de ninguno de los aspirantes de Morena a sucederlo y que apoyará, al que salga como candidato electo de un proceso de encuesta porque será el que el pueblo eligió.

Este fin de semana, dirigentes de Morena realizaron mítines políticos en el Estado de México, considerado como uno de los últimos reductos de poder del PRI y que el año próximo renovará su gubernatura, donde se presentaron la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el Canciller, Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López como los aspirantes presidenciales.

Así como como la secretaria de Educación, Delfina Gómez; el director general de Aduanas del gobierno federal, Horacio Duarte e Higinio Muñoz como aspirantes a suceder al actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza.

En la conferencia mañanera, una reportera destacó la ausencia del senador, Ricardo Monreal Ávila de la pasarela de Morena en el Estado de México.

Al respecto, el mandatario respondió: “hay que invitarlo, ósea a todos, a Ricardo Monreal, a Tatiana Clouthier, hay compañeras y compañeros de primera”.

Luego, dijo que “donde está difícil” es en el bloque opositor y con mofas, recordó que ya destaparon al exgobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens Carstens, al periodista Carlos Loret de Mola, así como a las legisladoras panistas, Margarita Ester Zavala Gómez, esposa del expresidente Felipe Calderón y a Lilly Téllez.

Previamente, López Obrador dijo que no se va a manifestar por ninguno de los aspirantes de Morena a sucederlo porque todos son sus amigos y compañeros.

“Los quiero mucho y los considero capaces, entonces, va a haber de mi parte una actitud de respeto por todos ellos, y ya lo he dicho como una recomendación, si se ajustan a lo que establece el estatuto, se puede resolver con una o dos encuestas, que si hay 10, porque no nada más hay tres o cuatro o cinco y todos tienen derecho y al que gane la encuesta a ese es al que yo voy a apoyar porque lo eligió el pueblo”, expresó.

“Entonces, sí se reunieron ayer (en el Estado de México), adelante y que no se limite a nadie”, agregó el mandatario.

También, refirió que parte del cambio es que haya democracia en México.

“Por falta de democracia, México se estancó, dejó de progresar porque la falta de democracia alentó la corrupción, la democracia es competencia, obliga a los partidos, a los candidatos a cumplir con su responsabilidad”, dijo.

“Cuando hay un partido único y no hay contrapesos, los que llegan a los cargos, se sienten absolutos y eso pasaba en nuestro país. Nadie debe sentirse absoluto, en ningún nivel de la escala social, que no haya tapados y que no haya dedazo”, señaló.