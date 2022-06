"Aquí no se venera a Hitler ni a Stalin": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los integrantes del parlamento Europeo y el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, utilizan el caso de los periodistas asesinados en México para lucrar políticamente y atacar al gobierno de México.

“Imagínense lo ruin que es que una autoridad mande a eliminar a un periodista opositor, eso sólo es fascismo y nosotros somos antifascistas, así de claro, sí. Aquí no se respeta ni se venera a Hitler ni a Stalin, ni a Franco ni a Pinochet, eso tiene que ver con el conservadurismo, con lo que llaman derechas; nosotros no”, señaló el presidente López Obrador"

Incluso, señaló que su gobierno tiene suficiente autoridad moral y autoridad política porque no establece “relaciones de complicidad con nadie” y se trata de un movimiento que surge del pueblo para defender al pueblo.

“Un movimiento democrático con dimensión social y con respeto a las libertades, eso es lo nuestro”, indicó.

En la conferencia mañanera, un reportero extranjero cuestionó al mandatario mexicano acerca de los crímenes de periodistas y los señalamientos que hace en contra de reporteros en México que son considerados opositores al gobierno federal.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo que en el caso de los asesinatos de periodistas, lamentablemente son asesinados en su mayoría, dijo, “por conflictos regionales no vinculados” con el poder.

“En todos los casos, son muy pocos los que son asesinados por órdenes de autoridades locales, son asuntos que tienen que ver con la delincuencia organizada en la mayoría de los casos”, aseguró AMLO.

Luego, consideró que él respeta a los periodistas y sólo ejerce su derecho de réplica ante señalamientos que hacen algunos medios de comunicación y periodistas cincelados a grupos de interés que son opositores al gobierno federal actual.

“Aquí siempre hablamos de los auténticos periodistas y de los voceros del poder económico y del poder político. Aquí el cuestionamiento es a los periodistas que se han dedicado a apoyar al régimen de corrupción y de injusticias, aquí cuestionamos a los periodistas que han actuado en contubernio con autoridades represivas o a periodistas que han ayudado a autoridades a justificar torturas”, indicó.

Enseguida, el reportero reviró al mandatario señalando que hay impunidad en los casos de los crímenes de periodistas en México.

“Te contesto de manera categórica: no hay impunidad y, si tú opinas lo contrario, me lo pruebas”, retó AMLO al reportero John Holman de la empresa extranjera Al Jazeera, un canal de televisión restringida que fue fundado en por el gobierno de Catar en 1996.

Incluso, AMLO sostuvo que el caso de los periodistas asesinados en México no es cómo se difunde en el extranjero.

“No es lo que opinaron los del Parlamento Europeo, no, ni como lo opinó el jefe de Estado del gobierno estadounidense, el señor Blinken; o sea, están queriendo usar esto en contra de nosotros por razones políticas, pero nosotros tenemos suficiente autoridad moral y autoridad política porque nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie”, dijo y agregó:

“¿Sabes qué pasaba antes en México? Que el principal violador de los derechos humanos era el Estado, y eso ya no sucede, es cero corrupción y cero impunidad, por eso hemos podido enfrentar a la mafia del poder, a la oligarquía de México que tiene mucho control de la mayoría de los medios de comunicación, no sólo en México; en el mundo”, refirió el mandatario mexicano.

También, señaló que se requiere reforma de fondo para tener un periodismo libre, independiente, “no sometido” a los grupos de poder.

“Antes había un contubernio entre la delincuencia y la autoridad, no había una línea divisoria, no había una frontera, entonces por eso se hacían, se cometían barbaridades. Ahora no, nosotros vamos a darle continuidad a esto y a seguir aclarando todos los casos, y tenemos equipos especiales”, dijo AMLO en referencia a los asesinatos de periodistas.

Incluso, aseguró que “la mayoría de los crímenes” tienen que ver con lo que se llama el fuero común, debido a que el delito de homicidio doloso es competencia de las autoridades estatales.

“Sin embargo, nosotros enviamos equipos de investigación para actuar, precisamente para que no se proteja a nadie y se actúe con rectitud, y estamos trabajando de manera coordinada con las autoridades estatales”, aseguró el mandatario.

Dijo que hay mucha propaganda en contra de su administración y recordó que el promotor del exhorto del Parlamento Europeo en contra del gobierno de México es un opositor de Venezuela que se convierte en diputado del Partido Popular de España.

“Y él hace la promoción para que nos condenen y sorprende a mucha gente, y además porque el conservadurismo es fuerte en todo el mundo, pero no tiene nada que ver con la realidad, es una motivación de tipo político. No es que les importe la vida de los periodistas, no, lo que les molesta es que estemos llevando a cabo en México un cambio y que no se permite la corrupción y que haya justicia”, aseguró AMLO.

Por ello, sostuvo que es importante informar y aclarar para poder tener autoridad moral y política.

“A nosotros nos duele mucho cuando pierde la vida un periodista, cualquier ser humano, porque lo más importante es la vida y tenemos que protegerla”, aseguró.