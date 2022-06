Destitución de Sandra Cuevas no es un tema político sino de justicia administrativa: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La resolución de destituir e inhabilitar a la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, “no es un tema político es un tema de justicia administrativa”, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Cuestionada en conferencia sobre la resolución del Tribunal Justicia Administrativa (TJA) contra la aliancista, añadió:

“Es el Tribunal Superior (sic) de Justicia Administrativa quien hace la sanción, es una autoridad administrativa quien encuentra una anomalía que implica una sanción”.

La mandataria local recordó que dicho Tribunal “es un organismo autónomo totalmente”. Además de que éste “es parte de la Ley Anticorrupción federal que se hizo en algún momento y el sistema incluye, no solamente la Contraloría general de justicia (sic), sino una sala especial en el Tribunal Superior (sic) de Justicia Administrativa en donde se ven los casos graves y ellos determinan, los magistrados de esa sala”.

Ante la solicitud de su opinión respecto a los señalamientos de supuesta persecución política que hizo Cuevas Nieves ayer en la noche en conferencia, la morenista desvió la respuesta:

“Es el Tribunal quien tiene que decir y ella, pues tienen que presentar ante el Tribunal sus argumentos. Este no es un tema político es un tema de justicia administrativa”.

Y sobre el proceso que tendría que realizarse para nombrar a otra persona al frente de la alcaldía Cuauhtémoc, en caso de que la resolución de destitución e inhabilitación de Cuevas sea ratificada, Sheinbaum solo dijo:

“Ya lo informaremos. Si es el caso, lo informamos”.

Ayer por la noche, Sandra Cuevas confirmó que ya conocía la sentencia de la sala del TJACDMX, el cual ordenó sancionarla con la destitución por el cierre del Deportivo Guelatao. En conferencia, anunció que impugnará la medida para “ganarles una vez más” y agregó: “vamos a combatir jurídicamente este tercer round… No me voy a mover, no me voy a quitar, voy a seguir trabajando”.