AMLO responde a Monreal: La gente en Morena ya no quiere dirigentes sin ideales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–“La gente en Morena ya no quiere dirigentes sin ideales, sin principios, sin ideales, ni politiqueros", respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a los señalamientos del coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

El senador morenista dijo que es “un timbre de orgullo”, el hecho de que lo hayan excluido de la reunión de aspirantes a suceder a AMLO este fin de semana en el Estado de México y que será el "presidente de la reconciliación nacional”.

El mandatario se refirió a las declaraciones de Monreal Ávila y dijo que los militantes de Morena y la ciudadanía en general están muy despiertos y ya no quieren dirigentes sin principios, sin ideales y tampoco “politiqueros”.

“Ya no, ya eso se terminó. La gente quiere que los representen personas con principios, con ideales, no politiqueros y, a diferencia de lo que piensan los politiqueros, la gente se da cuenta de todo, ya no es el tiempo de antes”, sostuvo.