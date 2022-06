López Obrador asegura que subirse a un Ferrari le provocaría remordimiento

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “¿Yo qué tengo que ver?”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, y exigió al periodista Raúl Olmos, quien escribió el libro "La Casa Gris", a que proceda legalmente en contra de los responsables de los supuestos actos de corrupción que señala, “si tiene pruebas”.

“Yo lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad y yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, y cuando digo: nadie, incluyo a mis hijos y a mis familiares; si no, ya me hubiesen destrozado estos mafiosos con sus voceros, no hubiese yo resistido. Mi escudo, lo que me protege es mi honestidad”, sostuvo.

Incluso, dijo que no le interesa el dinero y que lucha por ideales y principios.

“Y lo pensaría, de veras, y no quiero ofender a nadie, pero no me gustaría subirme a un Ferrari, ni siquiera ir de acompañante. No me gustaría ir a un hotel de gran lujo, o sea, porque no me produce felicidad; al contrario, me produce remordimiento de conciencia”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario reiteró que nunca ha tenido una cuenta de cheques o tarjeta bancaria y que vive de su trabajo porque no aspira a acumular dinero.

“Y también por eso no quiero ofender a nadie, porque no todo el que tiene es el malvado, pero yo soy feliz de esta manera”, aseguró.

Cuando le preguntaron sobre el nuevo libro del periodista Raúl Olmos sobre el caso de la casa rentada en Houston, Texas por la esposa de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, el presidente Obrador respondió:

“Vamos a suponer, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que mi hijo, que se casa con una empresaria, su esposa tenga alguna relación empresarial, comercial, ¿qué tengo yo que ver? Si tienen pruebas, pues que procedan legalmente en contra de los responsables”, exigió a los que realizan los señalamientos.