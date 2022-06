Martín Orozco revive desacuerdos con el dirigente del PAN, Marko Cortés

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El choque inició el pasado 2 de noviembre: el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, evidenció la imposición de Teresa Jiménez a sucederlo por el PAN, acusando al dirigente nacional Marko Cortés. Pasadas las elecciones del 5 de junio, el hidrocálido retomó el asunto a través de un provocador tuit emitido esta mañana.

“Después del resultado electoral del pasado 5 de junio es momento de retomar esta conversación @MarkoCortes”, escribió el aún gobernador de Aguascalientes.

Todo inició cuando el portal Latinus publicó una conversación en la que se escucha a Marko Cortés, admitiendo la derrota de manera anticipada en cinco de las seis entidades federativas para las elecciones de este año, en el contexto de su reelección como dirigente nacional. Martín Orozco cuestionó la búsqueda de esa reelección cuando el líder panista ya estaba dando por perdidas hasta las elecciones de 2024.

Entre otras críticas que Martín Orozco realizó en medios a la dirigencia de Cortés Mendoza, finalmente dijo que jamás había estado convencido del actual dirigente. Entonces, en respuesta, el dirigente nacional panista lo acusó de hacerle el juego a López Obrador.

Mientes Martín Orozco. No le hagas el juego a López Obrador, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022”, escribió Marko Cortés, en Twitter, el 3 de noviembre.