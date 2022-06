Tras 177 días preso, liberan en Veracruz a José Manuel del Río Virgen

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El secretario técnico de la Junta de Coordinación Politica del Senado, José Manuel del Río Virgen, salió libre, al no haber elementos que lo impliquen en el asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera, Remigio René Tovar Tovar.

En un mensaje en sus redes sociales, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, informó de la liberación, luego que un juez del estado de Veracruz resolvió la no vinculación a proceso y su liberación inmediata.

“Libre, José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo del Senado, al que volverá a cumplir con sus funciones. Pobre Veracruz, tan lejos de la justicia y tan cerca del autoritarismo. Sigamos luchando por los cientos de inocentes en prisión; hoy celebramos sólo un paso”, escribió Monreal.

En una sesión que no duró más de una hora, el juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Francisco Reyes Contreras, ratificó la no vinculación a proceso y dictó la libertad inmediata al no encontrar una prueba que vinculara a Del Río con el homicidio.

El 16 de junio, magistrados del Tribunal Colegiado en Material Penal del Séptimo Circuito ratificaron el sentido de un amparo otorgado por el Juez Decimoseptimo de Distrito, quien en marzo había determinado la no vinculación a proceso y el cambio de medida cautelar de prisión al no acreditarse con pruebas su participación en el homicidio.

Del Río Virgen había sido vinculado a proceso en diciembre del 2021 acusado del homicidio del candidato.

"Me tuvieron secuestrado"

Al salir del penal, poco despues de las 7:30 de la noche, Del Río dijo desde la puerta: “Me tuvieron secuestrado y no pudieron demostrar con ninguna prueba que me vinculara al homicidio, siempre fui absolutamente inocente”.

Del Río salió entre aplausos y porras de decenas de militantes que lo esperaban al grito de “Fuerza Del Río”.

En un mensaje de poco más de 15 minutos, Del Río dijo: “ La justicia tarde, pero llega, y estoy plenamente seguro que habrá justicia en el asesinato de nuestro candidato René Tovar, y tienen la responsabilidad las autoridades de Veracruz de no buscar chivos expiatorios”

Aseguró que no había ni una prueba que lo vinculara con el asesinato: “Nunca jamás me atrevería a hacer algo tan atroz, es una vileza que usen chivos expiatorios para meterlos a la cárcel y para decir si matan en Veracruz, pero ya los agarramos, así está lleno este penal, tiene muchos que son inocentes”.

Del Río Virgen aseguró que el lunes a las 8 de la mañana retomará sus actividades en el Senado, donde es secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, y esperará la reparación del daño por parte de la Fiscalía General de Veracruz, según la queja que se interpuso por parte de a Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). "Tengo que trabajar, alguien tiene que mantener a la familia”.

Aseguró que fue tratado bien dentro del penal de Pacho Viejo e hizo un reconocimiento al director del penal y los custodios, pues aseguró que siempre tuvo comida, medicamentos e incluso le permitieron visitar diariamente la biblioteca del penal, donde pudo ver estudios que han constantado que el 43% de las personal recluidas son inocentes.

“Lo que más me duele dejar en el penal es a otros internos que son inocentes, ojalá que la fuerza de la prensa que a mi me dio la oportunidad de que se visibilizara el problema de que me traían aquí como secuestrado, como preso político por diferencias de opiniones, ojalá se pueda venir haciendo lo mismo con otros internos”, dijo.

Agradeció al senador Ricardo Monreal y a Dante Delgado por dar visibilidad a su caso y al de otros inocentes presos por el delito de ultrajes a la autoridad, que fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Evitó pronunciarse sobre las declaraciones del secretario de gobierno de Veracruz, Eric Cisneros, y dijo: “ Ahorita quiero no pensar en eso, no tengo animos de venganzas, ni de pleitos ni nada”.

Vestido con una chamarra naranja, Del Rio agradeció a la militancia y amigos que lo esperaban con porras afuera del penal y dijo que dentro del penal sembró una planta de vainilla que va creciendo bien y prometió visitar Papantla para comer Zacahuil.