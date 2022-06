“¿Cree que con este tono de voz yo voy a amenazar a alguien?” Adán Augusto sobre filtración de Alito

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, rechazó haber ordenado amenazar al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, para que los diputados priistas votaran a favor de la reforma eléctrica.

En breve entrevista con periodistas, el funcionario federal dijo que no le gustan esos métodos. Reconoció que el senador Manuel Velasco es su amigo y que han platicado varias veces, pero no para transmitir ese tipo de mensajes.

“Manuel es mi amigo, es una gente a la que yo estimo, me tocó ser senador cuando él era gobernador de Chiapas. Por la vecindad manteníamos comunicación y la mantenemos hasta la fecha”, dijo.

Minimizó el contenido de la llamada entre Velasco y “Alito” y afirmó que él se encuentra al margen de eso.

--¿Es falso lo de la amenaza? – le preguntaron

--Ay ¿usted cree que con este tono de voz yo voy a amenazar a alguien? No pues no. Nosotros actuamos de distinta manera. Todo esto lo vivimos y nosotros lo sufrimos cuando estábamos en la oposición y formábamos parte del movimiento. A la gente no se le olvide que quienes compraron los votos para sacar la reforma energética fueron ellos.

"Hay incluso constancias judiciales de amenazas, de cooptación, de compra de voluntades y de votos, es un estilo que esperemos ya haya quedado en el pasado", señaló.

--El presidente no le ordenó presionar al PRI de esa manera

--No, yo nunca le pediría a un amigo que transmitiera un mensaje de esa categoría. Nosotros no creemos en esos métodos”, dijo el titular de Gobernación.

El martes pasado Alejandro Moreno lanzó un audio exhibiendo a su compadre, el senador Manuel Velasco, como mensajero de una amenaza por parte del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y ordenada por Andrés Manuel López Obrador, para votar a favor de la reforma eléctrica.