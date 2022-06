El PRI ayudó a que López Obrador ganara la Presidencia, asegura Labastida

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El excandidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Labastida Ochoa, aseguró que el tricolor ayudó a que Andrés Manuel López Obrador obtuviera más votos en la elección del 2018 atacando al excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya.

En entrevista con Carmen Aristegui, el secretario de Gobernación durante el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) aseveró que el PRI operó en contra de Ricardo Anaya, quien era el segundo lugar de la contienda electoral, lo que generó una mayor simpatía por López Obrador.

“Si el que va de candidato del PRI ataca al segundo lugar en lugar de atacar al primero, si le sacan un supuesto delito y lo atacan por ello… el PRI le ayudó a ganar”, afirmó.

Asimismo, Labastida aseguró que las visitas que López Obrador ha hecho a Badiraguato, Sinaloa, no podrían haberse realizado sin la aprobación de los cárteles del narcotráfico.

Un pacto entre Morena y el PRI

Respecto a quién ha sido el peor presidente que ha emanado del PRI en toda la historia del país, Labastida Ochoa no dudó en nombrar a Enrique Peña Nieto.

“Yo creo que la peor época fue durante el gobierno de Peña, el peor presidente que el PRI ha tenido”, aseguró.

En ese sentido, dio a entender que pudo haber un pacto entre Morena y el PRI para no investigar los presuntos malos manejos durante el gobierno de Peña Nieto. El actual gobierno, añadió, “está correspondiendo los servicios que le prestaron”.

Alejandro Moreno, el sepulturero del PRI

Respecto al escándalo del líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, quien ha sido exhibido en diversos audios dados a conocer por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, donde involucrarían al también diputado en varios ilícitos, Labastida Ochoa destacó que él ya había pronosticado que Moreno Cárdenas sería “el sepulturero del PRI”.

“Lamento haber acertado mis pronósticos. Si recuerdas yo les dije que veía la crónica de una muerte anunciada como la de García Márquez. Que ‘Alito’ era como el sepulturero del PRI, que él lo iba a enterrar y lamentó haber acertado, ojalá me hubiera equivocado. Pero todos los indicios de él indicaban que íbamos a tener estos resultados que estamos teniendo no solo para el partido”, aseveró.

Dijo que él conoce a Alejandro Moreno desde hace muchos años. Contó que, en una ocasión, llegó a una reunión en un auto de lujo, con un coche atrás y cuatro guardaespaldas.

“Hace veintitantos años de esto y yo dije ‘¿quién es este personaje?’ y ya supe que era simplemente un regidor, pero que hacía negocios… negociando contratos con Pemex y que de ahí salía su dinero. Entonces yo dije: ‘bueno, este señor no tiene estatura moral para sacar al PRI del problema que trae’”. Dijo que, en ese momento, él era secretario de Energía.

“Parece que no tenemos memoria ni tenemos capacidad de análisis. Era previsible, por eso dije que era la crónica de una muerte anunciada. Sé que le molestó mucho a él, fue a Sinaloa a echarme… ‘Me vale Wilson’, yo tengo la costumbre de decir lo que creo y no me gusta mentir, entonces digo lo que pienso”, aseveró.

Labastida dijo que desde hace varios años ya no tiene nada que ver con el PRI, pero ha notado que, en lugar de evolucionar, el partido se estancó e incluso retrocedió.

Peña Nieto es el peor presidente que el PRI ha tenido

“Yo creo que la peor época de él fue en el gobierno de Peña Nieto, el peor presidente que el PRI había tenido”, insistió.

Al ser cuestionado si da por muerto al PRI o a Alejandro Moreno, el excandidato presidencial aseguró: “A Alito Moreno, por supuesto y también probablemente al PRI”.

Desde su punto de vista, para que el PRI se renueve o sobreviva en medio de este complicado contexto electoral que lo ha llevado a una alianza con el PAN y el PRD, el tricolor debería hacer una autocrítica.

“¿Qué no ha habido muchos excesos y muchos actos de corrupción? ¡Por supuesto que sí!... entonces tenemos que hacer una autocrítica y si no hacemos esa autocrítica, no evolucionamos”, consideró.

Sobre el audio entre Alejandro Moreno y el senador del Partido Verde, Manuel Velasco, en donde habría sido el mensajero de una supuesta amenaza de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, vía el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, si el PRI no votaba a favor de la reforma eléctrica, Labastida aseguró que no es extraño el papel de Velasco Coello y que los audios dados a conocer por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en los que involucra a Alito, son un asunto orquestado.

“(...) Es tan obvio, tan clara, que no hay que discutir nada”, señaló.

Consideró que el “narcotráfico es la peor amenaza que el país tiene actualmente”, y espera que se actúe de manera efectiva para evitar que la narcopolítica marque la pauta para las elecciones de 2024.

Desde su punto de vista, el narcotráfico actuó en las elecciones pasadas en Sinaloa y Sonora y en todo el Pacífico norte, por lo que en el actual proceso electoral ocurrirá lo mismo.

“Seguramente lo habrá. Les interesa Durango sin duda alguna y van a actuar, pero el problema de fondo es que no hay gobierno que lo contenga”, dijo.

Protección sospechosa al Cártel de Sinaloa

Respecto a las cuatro visitas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado a Badiraguato, Sinaloa, la cual solo tiene 5 mil habitantes, ubicada en la cuna del Cártel de Sinaloa, Labastida Ochoa afirmó que “hay indicios que apuntan a una protección muy sospechosa del gobierno sobre el Cártel de Sinaloa”.

–¿No puede entrar el presidente sin la anuencia del narco?, preguntó Aristegui.

–Por supuesto, respondió.