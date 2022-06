Sheinbaum desestima discutir el aumento a las tarifas del transporte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que desde hace dos años su administración ha entregado diversos apoyos económicos a los transportistas, pero éstos no han cumplido con su compromiso de mejorar el servicio en beneficio de los usuarios, y reiteró que aumentar la tarifa tres o cinco pesos, como lo demandan, “es inaceptable”.

Foto: Benjamín Flores

En conferencia, luego de que se levantaron los bloqueos que ahorcaron la vialidad durante las primeras horas de este jueves, agregó que la mesa de diálogo con los líderes transportistas “siempre ha estado abierta, nunca se ha cerrado”. Y reconoció que la Ciudad de México tiene “la tarifa más baja de todo el país”, pero que es “en beneficio de la economía popular”.

foto: Benjamín Flores

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, explicó que, desde 2020, el gobierno local ha dado a los transportistas un Bono de Combustible de 4 mil pesos mensuales para unidades de ruta y 6 mil pesos para unidades de empresa. En 2022 se les aumentó 250 pesos, como producto de las mesas de trabajo. Ello ha representado un gasto de mil 303 millones de pesos del erario en beneficio de las poco más de 17 mil unidades que dan este servicio.

Además, se les ofrece un Bono de Chatarrización equivalente a 450 mil pesos para sustituir las unidades viejas por unas nuevas. Esa cantidad, al inicio de la administración, era sólo de 100 mil pesos. En total, se han destinado para ese efecto mil 263 millones de pesos: 652 millones de 2019 a 2021; y 611 millones en 2022.

Otra medida impulsada por el gobierno, según Lajous, es la colocación de tecnología GPS y cámaras de videovigilancia al interior de los autobuses para aumentar la seguridad de los pasajeros. Las rutas que ya operan con este servicio son las de Cuautepec, Legaria y pronto empezarán a operar en División del Norte. Además, ya incluyen la Tarjeta de Movilidad Integrada para dar un mejor servicio.

A cambio, según la autoridad, se les pidió cumplir con las siguientes condiciones: Choferes uniformados, unidades con cromática adecuada e identificación correcta, sin vidrios polarizados y con mantenimiento básico, capacitación a conductores, integración de un padrón de choferes con las unidades que operan, que los choferes no lleven acompañantes, cumplimiento general del Reglamento de Tránsito, incluido el respeto al límite de velocidad, y contar con seguros aprobados por la Comisión Nacional de Seguros.

De acuerdo con el titular de la Semovi, “son pocos” los transportistas que han cumplido. “De las 18 mil 500 unidades, unos 2 mil 700 operan como empresa que ya tienen conductores capacitados, con uniformes.

Sheinbaum Pardo fue más tajante: “Todo ello no es el apoyo a los transportistas sino, en realidad, es un apoyo a la ciudadanía, para que no tuvieran que aumentar la tarifa y para que hubiera un mejor transporte público. Aun así, no lo han cumplido. Están pidiendo un aumento de tarifa y ni siquiera están aceptando el compromiso que se les está planteando”.

Luego, reiteró que la mesa de trabajo con los representantes del gremio transportista está abierta, pero con la condición de que se mejore el servicio de Transporte Público Concesionado de la CDMX.

Y sentenció: “Ya no podemos seguir apoyando con todas las medidas y que no haya de los transportistas, no todos, pero que no haya un respaldo para beneficio de los habitantes de la ciudad”.