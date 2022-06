AMLO critica a Calderón por no hablar sobre Genaro García Luna: "Qué ingratitud"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). –“El mismo Felipe Calderón no habló, qué ingratitud”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al reprochar el silencio mediático en el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal durante el gobierno del exmandatario panista, quien se encuentra preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico.

“Ahora que los Fiscales de Estados Unidos declaran que Genaro García Luna tenía sobornados a periodistas y que además tenía pensado eliminar a cómplices o testigos, era para que se trasmitiera la noticia en todos los medios, no salió en los programas de radio, no salió en los periódicos, no salió en la telera, no fue nota”, dijo.